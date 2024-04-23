Хью Джекман наконец-то оценил анонс экшена Marvel's Wolverine

Голливудский актер Хью Джекман спустя много лет вернулся к своему культовому образу Росомахи в недавнем трейлере треквела "Дэдпула". Ролик заставил многих фанатов комиксов провести параллели между фильмом и уже давно анонсированной игрой Marvel's Wolverine от Insomniac Games. В обоих проектах присутствует эффектная сцена в баре, которая также понравилась Джекману.

В социальных сетях актер отметил, что сейчас настало самое лучшее время быть "поклонником Логана". Хью Джекман остался в восторге от реакции зрителей на трейлер к фильму, а также ему понравились сравнения киноленты с экшеном Marvel's Wolverine. Несмотря на то, что он не является большим поклонником игр и в целом очень далек от этой индустрии, ему понравился образ героя, показанный в трейлерах к игре.

Marvel's Wolverine была официально анонсирована еще в сентябре 2021 года. Спустя почти три года об игре нет никакой дополнительной информации или трейлера, кроме недавней масштабной утечки. Слив позволяет оценить еще ранний игровой прототип, но когда ждать непосредственный релиз проекта остается загадкой.