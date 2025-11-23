ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Max Payne 23.07.2001
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
9.2 2 937 оценок

Будущее видеоигр: Интервью с Сэмом Лейком о Remedy Games

TheSkoofLord TheSkoofLord

В мире видеоигр, где технологии стремительно развиваются, а требования игроков становятся всё более высокими, создание уникального и запоминающегося игрового опыта - задача не из простых. Remedy Games, известная своими культовыми проектами, такими как "Max Payne", "Alan Wake" и "Control", продолжает задавать высокую планку в индустрии. В интервью Сэм Лейк рассказал о философии компании, подходе к разработке игр и о том, как он видит будущее видеоигр.

В интервью Сэм Лейк подчеркивает уникальность Remedy, которая заключается в сочетании глубоких нарративов и инновационного игрового процесса. Это формирует основу для всех их проектов, включая "Макс Пейн" и "Алан Уэйк".

Также Лейк обсуждает, как предыдущие проекты студии повлияли на их текущие разработки. Например, элементы стилистики и повествования из "Макс Пейн" нашли отражение в "Алан Уэйк", создавая узнаваемый стиль и как акцентируется внимание на том, как Remedy исследует сложные темы, такие как психология персонажей и их внутренние конфликты. Это делает игры более глубокими и многослойными.

Лейк говорит о том, как Remedy стремится внедрять новые механики и технологии, чтобы улучшить взаимодействие игроков с игрой. Это включает в себя использование света и тени, а также уникальные способы взаимодействия с окружением, а также делится своими взглядами на будущее Remedy, включая планы по расширению вселенной "Алан Уэйк" и возможное развитие других франшиз. Он также упоминает о важности адаптации к изменениям в игровой индустрии.

34
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
Ahnx

Нашли у кого спрашивать. Этот болван про игры не может знать ничего.

27
K0t Felix

Алан Квейк 2 куета. Минусы будут?

16
Black3D

Абсолютно плюсую. Замороченная скучная фигня как бы со смыслом но на самом деле нет.

8
CRAZY rock GAME

Как ты можешь так говорить о великой игре🥺🥺🥺. Я в ней вообще то платину выбил, но при этом дропнул ее 4 раза 😂😂😂

7
K0t Felix CRAZY rock GAME

хех

utilizat0r

Не шарит.

9
Saka Madiq

ло шарик

4
Black3D

О, ну этот спец точно расскажет за игры. Средний сюжет и однотипный геймплей. Никак не может отпустить образ Макса Пэйна, который когда то его сделал знаменитым. Зато за повестку мы обеими руками за.

7
elector_real

Какая повестка?

BluntZebulon elector_real

В Алане втором есть какая-то фраза про белого говмнюка в 1 сцене. И героиню перекрасили. Вроде всё

ratte88

чзх, это ваня бром?

5
Agentdead

Это мой сын.

3
Kuzko

Это Макс Пейн.

BluntZebulon

Это Озерный Сэм

Playr One

есть ли смысл вкладывать душу в игры если их никто не сможет увидеть из за дурацких ограничений от владельцев ноунейм лаунчера..

1
BluntZebulon

Ведь никто не может завести второй акк

1
NevSan

Он сам выглядит как из игры. ИНтересный чел.

1
VELENA-RU

Почему у него лицо всегда обкуренное :D

John Paltrow
Аспиринчик

Ответ очевиден

Walkan90

Квантум брейк был хорош, но потом что-то пошло не так.