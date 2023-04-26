Первый дневник русской локализации Max Payne 3

Несколько дней назад студия озвучки и локализации Mechanics VoiceOver (R.G. MVO) анонсировала русскую озвучку экшена от 3-го лица Max Payne 3 от Rockstar Games, который вышел в 2012 году. Сегодня студия опубликовала первый дневник, в которой представила актёров озвучки.
В видео представлены 4 персонажа и озвучивающие их актёры:
- Раул Пассос (Андрей Бархударов)
- Виктор Бранко (Валерий Сторожик)
- Тони ДеМарко (Илья Бледный)
- Девушк из бара в Нью-Йорке (Анна Киселёва)
Студия уточняет, что это не закадр и не пример финального сведения звука, это лишь запись со студии. В самой игре будет полный русский дубляж с привлечением свыше 40 профессиональных актёров. Самого Пейна уже пробно озвучил актёр Максим Дахненко, а в мае запишет и Геннадий Новиков.
Отлично, надеюсь 2 года ждать не придётся.
Теперь на ПК перепройду
Сколько раз игру перепроходил и не надоедает. Пиратку 5 раз и недавно ещё купил в Steam'e там ещё 2 раза прошёл.
С русской озвучкой - повод перепройти ещё раз.
Интересно было бы послушать озвучку Макса)
Меня реально напрягало отсутствие русской озвучке в этой игре, сабы это не то
Максу нужен голос от студии Логрус, это была лучшая озвучка и этот голос нужен и здесь
Полный русский дубляж? А португальский язык будет озвучен?
В группе были ответы на этот вопрос. Что португальский не будет переведен, так как Макс не знает этот язык и не понимает. Так же, стоит уточнить, некоторые португальские фрагменты все таки будут переведены, а именно с ТВ, ну там реклама всякая и прочие новости. Я так думаю что, будет закадр этих моментов, а не дубляж. В общем. держу в курсе
Как игра для слабеньких ноутов вполне пойдёт.
Вот бы ещё первые две перевели с нуля. А то перевод от 1 С в первой части та ещё хрень была.
А смысл скоро ремейки выйдут.
Наоборот культовый перевод в первой части.
так в нее никто давным давно не играет