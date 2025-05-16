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Max Payne 3 15.05.2012
Экшен, Шутер, От третьего лица
9 4 571 оценка

Сегодня исполнилось 13 лет со дня выхода Max Payne 3

Solstice Solstice

Сегодня исполнилось 13 лет со дня выхода Max Payne 3 — игры, ставшей одновременно триумфальным возвращением легендарного героя и его прощальным аккордом. Разработанная Rockstar Games, третья часть стала новым этапом в истории Макса — мрачным, зрелым и болезненно реалистичным.

После стильного нуара и дождливого Нью-Йорка первых частей, Max Payne 3 резко сменила антураж: теперь действие происходило под палящим солнцем Сан-Паулу. Макс — постаревший, побитый жизнью, зависимый от алкоголя и обезболивающих — оказался в чужой стране, где снова оказался втянут в круговорот насилия, предательства и боли.

Rockstar кардинально обновила механику — знаменитый bullet time, кинематографические перестрелки, разрушаемое окружение и изумительная анимация тела через технологию Euphoria сделали игру эталоном экшена. Но за всей технической мощью всё равно скрывалась главная сила серии — надломленный герой, который говорит больше внутренними монологами, чем действиями.

Max Payne 3 осталась единственной игрой в серии, созданной без участия студии Remedy и Сэма Лейка, но при этом достойно завершила трилогию. Несмотря на споры фанатов о смене тона и сеттинга, сегодня игра воспринимается как жестокий, но необходимый финал истории Макса — человека, который так и не смог убежать от своей боли.

13 лет спустя Max Payne 3 остаётся не только технически выдающимся шутером, но и эмоционально насыщенной драмой, которая до сих пор отзывается в сердцах игроков. И пока мы ждём ремейков первых двух частей, вспоминать третью — значит вспоминать, каким хрупким и трагичным может быть даже самый закалённый герой.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Tiger Goose

До сих пор лучший шутер от третьего лица.

14
Джоэл Миллер

Согласен на все 100%!

5
Yurkiykot

Чем там такой крутой шутер от 3-го лица поясните пожалуйста? Там какой-то особый импакт? Вроде нет же. Я сильных отличий от Макса 2-го не заметил. Типичная игра от 3-го лица от рокстаров.

По мне так лучше серии Gears of War на геймпаде нет ничего от 3+го лица.

4
K0t Felix

Для меня лучший щутер от 3-го яйца это Лара 2013-15 годов. Вот так.

MagneticEnnio

Ванквиш такой поржал над твоим максимкой.

1
agula98

Стрельба до сих пор даст прикрутить многим AAA проектам

9
SoRaS3

Особенно с модом. ))

Спойлер
Max Payne 3 "Отключение HUD" {TheJanitor}
3
UralGames83Ru

Обалденная игра!

7
Dark1994

Лучшая часть так-то.

6
K0t Felix

Не все с этим соглясятся.

2
R01Adil

Так вроде ремейк же должен выйти

1
K0t Felix

Ремейк первых двух частей.

1
Север65

Для меня только первые 2 части Макс Пэйн. Третья это не Макс.

1