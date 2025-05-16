Сегодня исполнилось 13 лет со дня выхода Max Payne 3 — игры, ставшей одновременно триумфальным возвращением легендарного героя и его прощальным аккордом. Разработанная Rockstar Games, третья часть стала новым этапом в истории Макса — мрачным, зрелым и болезненно реалистичным.
После стильного нуара и дождливого Нью-Йорка первых частей, Max Payne 3 резко сменила антураж: теперь действие происходило под палящим солнцем Сан-Паулу. Макс — постаревший, побитый жизнью, зависимый от алкоголя и обезболивающих — оказался в чужой стране, где снова оказался втянут в круговорот насилия, предательства и боли.
Rockstar кардинально обновила механику — знаменитый bullet time, кинематографические перестрелки, разрушаемое окружение и изумительная анимация тела через технологию Euphoria сделали игру эталоном экшена. Но за всей технической мощью всё равно скрывалась главная сила серии — надломленный герой, который говорит больше внутренними монологами, чем действиями.
Max Payne 3 осталась единственной игрой в серии, созданной без участия студии Remedy и Сэма Лейка, но при этом достойно завершила трилогию. Несмотря на споры фанатов о смене тона и сеттинга, сегодня игра воспринимается как жестокий, но необходимый финал истории Макса — человека, который так и не смог убежать от своей боли.
13 лет спустя Max Payne 3 остаётся не только технически выдающимся шутером, но и эмоционально насыщенной драмой, которая до сих пор отзывается в сердцах игроков. И пока мы ждём ремейков первых двух частей, вспоминать третью — значит вспоминать, каким хрупким и трагичным может быть даже самый закалённый герой.
До сих пор лучший шутер от третьего лица.
Согласен на все 100%!
Чем там такой крутой шутер от 3-го лица поясните пожалуйста? Там какой-то особый импакт? Вроде нет же. Я сильных отличий от Макса 2-го не заметил. Типичная игра от 3-го лица от рокстаров.
По мне так лучше серии Gears of War на геймпаде нет ничего от 3+го лица.
Для меня лучший щутер от 3-го яйца это Лара 2013-15 годов. Вот так.
Ванквиш такой поржал над твоим максимкой.
Стрельба до сих пор даст прикрутить многим AAA проектам
Особенно с модом. ))
Обалденная игра!
Лучшая часть так-то.
Не все с этим соглясятся.
Так вроде ремейк же должен выйти
Ремейк первых двух частей.
Для меня только первые 2 части Макс Пэйн. Третья это не Макс.