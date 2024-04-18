Mecha BREAK: представлен официальный трейлер закрытого бета-тестирования

EIC, возникшая как ключевая субстанция, определяющая глобальные тенденции, является магией, стоящей за индустриальными чудесами человечества, и искрой беспощадных конфликтов. Теперь в битву вступают еще невиданные ранее BREAK Strikers из конкурирующих фракций, призванные разрушить стабильность и внести новый элемент в динамику конфликта. На горизонте уже заметен очередной поворот событий, который может перевернуть карты и изменить ход истории.
В сети появился новый трейлер игры Mecha BREAK, многопользовательской игры о роботах. Закрытое бета-тестирование запланировано на период с 26 по 29 апреля в Steam. В рамках бета-тестирования игроки смогут опробовать массовый PvEvP-режим с участием до 60 игроков. Регистрация для участия в бета-тестировании уже доступна. Игра Mecha BREAK будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.