Mecha BREAK: представлен официальный трейлер закрытого бета-тестирования

Многопользовательский экшен с мехами, где каждый может выбрать себе боевого робота по душе и вступить в сражение против армады гигантских машин.

Игра предлагает обширный арсенал разнообразных мехов — штурмовиков, снайперов, разведчиков и вспомогательных юнитов. Каждая модель обладает уникальными характеристиками и стилем ведения боя. В воздушных и наземных схватках придётся применять различные стратегии для эффективной атаки на любой дистанции. Раскалённые лучи, ракеты, мощные пушки — используйте весь арсенал, чтобы уничтожить врага. В ближнем бою вступайте напролом с боевым топором, пробивайте защиту коварной алебардой или разрезайте противников лазерным мечом.

В игре предусмотрены возможности кастомизации внешнего вида ваших боевых машин. Можно настроить любые детали — окрас корпуса, брони, внутренних элементов и оружия. Для каждого компонента доступно множество цветов, степеней износа, блеска и металлических покрытий. Дополнительно мехи можно украсить узорами и декалями. Таким образом, игроки могут создать по-настоящему уникальные образы своих машин.