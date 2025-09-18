Пять лет в Средневековье: Medieval Dynasty празднует юбилей

Студия-разработчик Medieval Dynasty объявила о важном событии — игре исполнилось 5 лет с момента релиза. За это время проект прошёл путь от небольшой задумки до полноценного симулятора жизни в Средневековье, полюбившегося тысячам игроков по всему миру.

Авторы отмечают, что столь значимого результата удалось достичь не только благодаря работе команды, но и при поддержке сообщества. Игроки не просто следили за развитием Medieval Dynasty, но и активно помогали — делились идеями, оставляли отзывы и направляли разработчиков в нужное русло.

За годы своего существования игра значительно выросла: появились новые механики, расширился игровой мир, а сам проект стал более глубоким и атмосферным. Сегодня Medieval Dynasty — это не просто симулятор, а настоящее сообщество, объединённое любовью к истории и выживанию.

Разработчики поблагодарили всех поклонников за доверие и преданность, пообещав продолжать развивать игру и в будущем. Medieval Dynasty отмечает юбилей, но приключения только начинаются.