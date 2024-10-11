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Medieval Dynasty 17.09.2020
Экшен, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 877 оценок

Разработчики Medieval Dynasty представили новые функции и испытания осеннего обновления

monk70
Новости

Студия разработки Render Cube и издатель Toplitz Productions представили первую часть крупного осеннего обновления Medieval Dynasty.

Осеннее обновление принесет новые функции и испытания в рамках запланированного контента игры. Игроки могут рассчитывать на новые испытания от короля в рамках испытаний Герольда, новую одежду, включая долгожданные платья, и даже браки между игроками. Также в обновлении появятся гербы, которые дадут игрокам возможность добавить элемент настройки в свои деревни, создав уникальный герб, выбрав из широкого спектра форм, цветов и эмблем для создания своего дизайна.

Кроме того, игроки смогут с разместить табличку с названием своей деревни, которая также появится на карте.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Шмоня Натанзон

Прикольно они все ассеты спи-ли у Кингдом Кам, даже интерфейс полностью содрали. Это наша игра и мы ее доим)

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