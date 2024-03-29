Стала доступна VR-версия Medieval Dynasty

Независимый разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions представили новый полноценный VR-опыт для Medieval Dynasty, захватывающей многожанровой ролевой игры с открытым миром, градостроительной игры, симулятора жизни и игры на выживание.
В Medieval Dynasty New Settlement игроки могут получить совершенно новый взгляд на крестьянскую жизнь в виртуальной реальности и погрузиться в захватывающий мир, полный квестов и приключений, зарабатывая себе жизнь в сложном средневековье. Medieval Dynasty New Settlement поддерживает гарнитуры Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro и открывает уникальный взгляд на мир Medieval Dynasty.
В Medieval Dynasty игроки могут охотиться, выживать, строить и руководить, стремясь найти свое место в средневековом обществе, в игре с уникальными событиями, решениями и последствиями, которые напрямую влияют на игровой процесс.
Имея 155 предметов для создания, 85 из которых являются зданиями и 70 предметов, каждый из которых можно создать по соответствующим рецептам в соответствующих механиках, таких как кулинария, гончарное дело и т. д., игроки могут превратить свой небольшой участок земли в дом, а свою деревню в процветающий город с расширяющейся сферой влияния.
Medieval Dynasty также доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а также на Xbox One и PlayStation 4.
Графика из 2000 годов
Так это автономная игра на самом шлеме, без ПК.
рифт не судьба что ли ?
Давно устарел и не поддерживается