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Medieval Dynasty 17.09.2020
Экшен, Симулятор, Выживание, Инди, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 774 оценки

Стала доступна VR-версия Medieval Dynasty

monk70
Новости

Независимый разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions представили новый полноценный VR-опыт для Medieval Dynasty, захватывающей многожанровой ролевой игры с открытым миром, градостроительной игры, симулятора жизни и игры на выживание.

В Medieval Dynasty New Settlement игроки могут получить совершенно новый взгляд на крестьянскую жизнь в виртуальной реальности и погрузиться в захватывающий мир, полный квестов и приключений, зарабатывая себе жизнь в сложном средневековье. Medieval Dynasty New Settlement поддерживает гарнитуры Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro и открывает уникальный взгляд на мир Medieval Dynasty.

В Medieval Dynasty игроки могут охотиться, выживать, строить и руководить, стремясь найти свое место в средневековом обществе, в игре с уникальными событиями, решениями и последствиями, которые напрямую влияют на игровой процесс.

Имея 155 предметов для создания, 85 из которых являются зданиями и 70 предметов, каждый из которых можно создать по соответствующим рецептам в соответствующих механиках, таких как кулинария, гончарное дело и т. д., игроки могут превратить свой небольшой участок земли в дом, а свою деревню в процветающий город с расширяющейся сферой влияния.

Medieval Dynasty также доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а также на Xbox One и PlayStation 4.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kitocun

Графика из 2000 годов

0
erkins007

Так это автономная игра на самом шлеме, без ПК.

1
ttttt199371

рифт не судьба что ли ?

-1
erkins007

Давно устарел и не поддерживается

0