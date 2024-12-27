Как устроены бои в Menace: разработчики поделились подробностями

Команда разработчиков Menace рассказала, как будут работать бои в их новой игре. Нас ждут две основные части: стратегическая (про неё уже рассказывали) и тактическая, которая и станет главной фишкой проекта.

Как устроены миссии

В Menace каждый бой — это отдельная миссия, а несколько миссий складываются в полноценную операцию. И всё это генерируется на ходу, так что постоянно придётся иметь дело с новыми ситуациями.

С заданиями тут всё довольно разнообразно. То нужно будет спасать мирных жителей и помогать им добраться до безопасного места, то защищать базу от нападения, а то и успеть захватить важный объект раньше врага. Кстати, просто перебить всех противников не всегда будет достаточно для победы, хотя такие миссии тоже попадаются.

Как выглядят карты

Да, в игре используется классическая сетка из квадратов, но разработчики постарались её хорошенько замаскировать, чтобы всё выглядело более естественно. А ещё внешний вид места действия зависит от планеты — это может быть обычный земной пейзаж, пустыня, заснеженная местность или джунгли. У любой такой «среды» есть свои особенности. Например, если взять обычную земную местность — там можно наткнуться на скалы, лес или открытую равнину. И в каждом таком месте свои сложности: в зарослях трудно продвигаться, скалы мешают проходу, а на открытом пространстве сложно найти, где спрятаться.

Помимо природы, на картах полно разных построек. Для их создания разработчики придумали специальную программу, которая помогает расставлять здания так, чтобы они выглядели осмысленно, а не как случайная свалка построек. Благодаря этому получилось сделать самые разные локации — от небольших поселений до военных баз и промышленных зон.

Как работают бои

В боях всё устроено довольно просто: у бойца есть запас очков действий на ход. Любое движение или действие тратит эти очки. Когда они заканчиваются, боец отдыхает до следующего раунда, где получает новую порцию очков.

А вот порядок ходов тут следующий — игрок и компьютер ходят по очереди. В каждом раунде все юниты могут сделать один ход, причём игрок сам выбирает, кем ходить. После того как выбранный юнит потратил все очки, компьютер активирует одного из своих бойцов, и так далее.

Какие бывают бойцы

У игрока под командованием будут как пехотные отряды, так и разная техника. Отрядом командует свой лидер — и это не просто командир в бою, а полноценный персонаж, который участвует в разных событиях даже между сражениями. В отряде может быть до девяти человек, но обычно их около пяти. У группы общее здоровье — когда оно падает слишком низко, один из бойцов погибает, и отряд начинает стрелять слабее.

Что до техники, включая боевых роботов, ими управляют пилоты. В отличие от пехоты, машина занимает ровно одну клетку. И вместо потерь личного состава у техники бывают разные поломки — может отказать система наведения, сломаться двигатель, а в худшем случае машина просто взорвётся.

А что насчёт тактики?

Главное в боях — это правильно использовать укрытия и следить за тем, что видят ваши бойцы. Укрыться можно за чем угодно: зданиями, природными объектами, баррикадами и даже за другой техникой. Причём укрытия реально защищают от выстрелов спереди, так что в лобовую атаковать укрывшегося противника — так себе идея.

С обзором всё сделали максимально понятно: бойцы видят и могут стрелять через любые здания и объекты меньше трёх на три клетки. Только большие постройки полностью закрывают обзор и не дают стрелять. К такому решению разработчики пришли не сразу — пришлось перепробовать кучу разных вариантов.

Кстати, следующих новостей придётся подождать — разработчики берут перерыв на новогодние праздники и вернутся к общению с игроками в середине января.