Menace возвращается к классике жанра: разработчики отказались от процедурной генерации командиров

Разработчики Menace опубликовали новый дневник разработчиков, уже пятый по счёту. На этот раз нам рассказали об персонажах. Вообще в игре есть два типа персонажей — командиры отрядов и пилоты. Сегодня речь пойдёт как раз о командирах. Они не просто руководят бойцами — это полноценные персонажи со своими историями.

Что будет, если командир пострадает в бою

Тут всё серьёзно — командиры могут погибнуть, как и все остальные. Если отряд разбит, командир оказывается при смерти. Правда, есть шанс его спасти — другие командиры могут добраться до раненого и помочь ему. Конечно, после такого ему придётся какое-то время восстанавливаться.

Зачем прописывать персонажей вручную

Разработчики долго спорили, как создавать персонажей — вручную или с помощью процедурной генерации. В итоге выбрали ручную проработку, как в старых добрых Jagged Alliance и Wing Commander. И вот почему: процедурная генерация, конечно, даёт кучу разных персонажей, но с ними сложно сделать нормальные диалоги и истории. Да и игроки рано или поздно начинают замечать повторяющиеся шаблоны.

Как персонажи взаимодействуют между собой

Также в Menace уделили внимание взаимодействию между персонажами. Прописанные вручную командиры получили собственные голоса и характеры, что особенно важно для мира игры, где людям с разным прошлым приходится действовать вместе. При этом количество таких проработанных персонажей ограничено — если слишком много их погибнет, игра на этом закончится.

Что умеют командиры

Очки действий — это как ходы в шахматах. У каждого командира их определённое количество на ход. Хочешь переместиться или выстрелить — потратишь очки. Тут главное правильно распределить: и пострелять хочется, и добежать куда надо.

— это как ходы в шахматах. У каждого командира их определённое количество на ход. Хочешь переместиться или выстрелить — потратишь очки. Тут главное правильно распределить: и пострелять хочется, и добежать куда надо. Здоровье бойцов — показывает, сколько урона может пережить каждый солдат в отряде. Допустим, если в отряде пять человек и у каждого по 10 очков здоровья, значит, нужно нанести 50 урона, чтобы вывести весь отряд из строя.

— показывает, сколько урона может пережить каждый солдат в отряде. Допустим, если в отряде пять человек и у каждого по 10 очков здоровья, значит, нужно нанести 50 урона, чтобы вывести весь отряд из строя. Броня — тут всё просто: чем она крепче, тем сложнее бойца ранить. Но у брони есть прочность, и каждая пуля, от которой она спасла, эту прочность снижает. Как только прочность кончится — броня станет бесполезной.

— тут всё просто: чем она крепче, тем сложнее бойца ранить. Но у брони есть прочность, и каждая пуля, от которой она спасла, эту прочность снижает. Как только прочность кончится — броня станет бесполезной. Дисциплина — от неё зависит, как отряд держится под огнём. Чем она выше, тем меньше бойцы паникуют и быстрее приходят в себя. Особенно это важно, когда рядом кто-то погибает или убегает.

— от неё зависит, как отряд держится под огнём. Чем она выше, тем меньше бойцы паникуют и быстрее приходят в себя. Особенно это важно, когда рядом кто-то погибает или убегает. Точность — как метко стреляет отряд. Если по вам ведут плотный огонь или кто-то ранен, точность падает. Зато если занять удобную позицию, можно стрелять гораздо метче.

— как метко стреляет отряд. Если по вам ведут плотный огонь или кто-то ранен, точность падает. Зато если занять удобную позицию, можно стрелять гораздо метче. Обнаружение — насколько хорошо отряд видит замаскированных врагов. Чем выше это значение, тем сложнее противнику от вас спрятаться.

— насколько хорошо отряд видит замаскированных врагов. Чем выше это значение, тем сложнее противнику от вас спрятаться. Дальность обзора — как далеко отряд может заметить врага. Однако если между вами окажется здание или другое крупное препятствие, противник сумеет подобраться незаметно.

— как далеко отряд может заметить врага. Однако если между вами окажется здание или другое крупное препятствие, противник сумеет подобраться незаметно. Маскировка — способность прятаться от врага. В лесу, высокой траве или за стенами здания маскировка заметно улучшается. Если хорошо спрятаться, можно устроить отличную засаду.

— способность прятаться от врага. В лесу, высокой траве или за стенами здания маскировка заметно улучшается. Если хорошо спрятаться, можно устроить отличную засаду. Стартовый навык — особая способность, которая есть у командира с самого начала. У каждого она своя.

— особая способность, которая есть у командира с самого начала. У каждого она своя. Дерево навыков — набор умений, которые командир получает при повышении уровня. Некоторые навыки могут быть похожими у разных командиров, но их сочетания всегда разные.

Предыдущий дневник можете почитать тут: