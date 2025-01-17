Menace возвращается к классике жанра: разработчики отказались от процедурной генерации командиров

Разработчики Menace опубликовали новый дневник разработчиков, уже пятый по счёту. На этот раз нам рассказали об персонажах. Вообще в игре есть два типа персонажей — командиры отрядов и пилоты. Сегодня речь пойдёт как раз о командирах. Они не просто руководят бойцами — это полноценные персонажи со своими историями.
Что будет, если командир пострадает в бою
Тут всё серьёзно — командиры могут погибнуть, как и все остальные. Если отряд разбит, командир оказывается при смерти. Правда, есть шанс его спасти — другие командиры могут добраться до раненого и помочь ему. Конечно, после такого ему придётся какое-то время восстанавливаться.
Зачем прописывать персонажей вручную
Разработчики долго спорили, как создавать персонажей — вручную или с помощью процедурной генерации. В итоге выбрали ручную проработку, как в старых добрых Jagged Alliance и Wing Commander. И вот почему: процедурная генерация, конечно, даёт кучу разных персонажей, но с ними сложно сделать нормальные диалоги и истории. Да и игроки рано или поздно начинают замечать повторяющиеся шаблоны.
Как персонажи взаимодействуют между собой
Также в Menace уделили внимание взаимодействию между персонажами. Прописанные вручную командиры получили собственные голоса и характеры, что особенно важно для мира игры, где людям с разным прошлым приходится действовать вместе. При этом количество таких проработанных персонажей ограничено — если слишком много их погибнет, игра на этом закончится.
Что умеют командиры
- Очки действий — это как ходы в шахматах. У каждого командира их определённое количество на ход. Хочешь переместиться или выстрелить — потратишь очки. Тут главное правильно распределить: и пострелять хочется, и добежать куда надо.
- Здоровье бойцов — показывает, сколько урона может пережить каждый солдат в отряде. Допустим, если в отряде пять человек и у каждого по 10 очков здоровья, значит, нужно нанести 50 урона, чтобы вывести весь отряд из строя.
- Броня — тут всё просто: чем она крепче, тем сложнее бойца ранить. Но у брони есть прочность, и каждая пуля, от которой она спасла, эту прочность снижает. Как только прочность кончится — броня станет бесполезной.
- Дисциплина — от неё зависит, как отряд держится под огнём. Чем она выше, тем меньше бойцы паникуют и быстрее приходят в себя. Особенно это важно, когда рядом кто-то погибает или убегает.
- Точность — как метко стреляет отряд. Если по вам ведут плотный огонь или кто-то ранен, точность падает. Зато если занять удобную позицию, можно стрелять гораздо метче.
- Обнаружение — насколько хорошо отряд видит замаскированных врагов. Чем выше это значение, тем сложнее противнику от вас спрятаться.
- Дальность обзора — как далеко отряд может заметить врага. Однако если между вами окажется здание или другое крупное препятствие, противник сумеет подобраться незаметно.
- Маскировка — способность прятаться от врага. В лесу, высокой траве или за стенами здания маскировка заметно улучшается. Если хорошо спрятаться, можно устроить отличную засаду.
- Стартовый навык — особая способность, которая есть у командира с самого начала. У каждого она своя.
- Дерево навыков — набор умений, которые командир получает при повышении уровня. Некоторые навыки могут быть похожими у разных командиров, но их сочетания всегда разные.
Предыдущий дневник можете почитать тут:
Вот она - тактика моей мечты!