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Metal Gear Solid 04.03.2000
Экшен, Стелс, Тактика, От третьего лица, Научная фантастика
9 539 оценок

Студия FreedomHellVOICE продемонстрировала русскую озвучку Metal Gear Solid

AceTheKing AceTheKing

Студия FreedomHellVOICE, которая ранее озвучила на русский язык такие игры как Halo: Reach, Halo: ODST и Resident Evil 4, представила новое видео с русской озвучкой легендарной Metal Gear Solid.

Видео позволяет оценить озвучку основных персонажей - в нем демонстрируются переговоры между героями, а так же геймплейные кадры. Сборы на создание озвучки уже были успешно завершены ранее, поэтому игрокам остается лишь дождаться релиза локализации.

Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.

40
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
KabbalisticJerry

Ура, товарищи! Даёшь больше русских озвучек! Хороших и разных!

19
HKQ

хорошая новость

5
saa0891

Жаль что Konami не с первой части начали ремейк делать, (хотя можно скачать что есть унылый ремейк для куба), но хотелось бы нормальный ремейк на новом движке, с нормальными механиками, камерой и т.д., возможно если ремйки третей части выстрелит они и дальше будут делать ремейки.

4
Anglerfish

Только такими темпами мы во всю серию только на пенсии поиграем.

2
Фанат Миты

эх... а когда-то 1С выпускала великолепные русские озвучки\надписи

2
sergeu78

Kudos, Фаргус

0
ДЕНИСКА_омск

2025 такие... ПОРА

2
Janekste

Озвучка шик! Вот бы все части озвучили однажды. Всё-таки по-русски игра звучит гораздо круче, чем в оригинале. Точка.

1
Light of Tfuth
Точка.

А что это за самоутверждение, ты так боишься реальности ?

0
CobraN8

Такой бы перевод на мгс3 римейк

1
Чеф-Челиос

Отлично! опять проходить этот Шедевр я за!

1
sergeu78

там же всегда была русская озвучка.

0
Ely Maze

неа качественной озвучки не было

0
sergeu78 Ely Maze
1
Ely Maze sergeu78

Это закадровая озвучка а тут именно полноценный дубляж

Да и за мужчин говорит один голос за женщин другой всего два актера

0
sergeu78 Ely Maze

наверно дело в ностальгии

0
NorthSable

Напомнило озвучки времен PS1, так что все канонично)

0
SULIK 712

хорош

0
MetalGearStranding

и Дэвид Хейтер такой : "Чееего блдь?")))

-3