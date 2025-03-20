Студия FreedomHellVOICE продемонстрировала русскую озвучку Metal Gear Solid

Студия FreedomHellVOICE, которая ранее озвучила на русский язык такие игры как Halo: Reach, Halo: ODST и Resident Evil 4, представила новое видео с русской озвучкой легендарной Metal Gear Solid.
Видео позволяет оценить озвучку основных персонажей - в нем демонстрируются переговоры между героями, а так же геймплейные кадры. Сборы на создание озвучки уже были успешно завершены ранее, поэтому игрокам остается лишь дождаться релиза локализации.
Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.
Ура, товарищи! Даёшь больше русских озвучек! Хороших и разных!
хорошая новость
Жаль что Konami не с первой части начали ремейк делать, (хотя можно скачать что есть унылый ремейк для куба), но хотелось бы нормальный ремейк на новом движке, с нормальными механиками, камерой и т.д., возможно если ремйки третей части выстрелит они и дальше будут делать ремейки.
Только такими темпами мы во всю серию только на пенсии поиграем.
эх... а когда-то 1С выпускала великолепные русские озвучки\надписи
Kudos, Фаргус
2025 такие... ПОРА
Озвучка шик! Вот бы все части озвучили однажды. Всё-таки по-русски игра звучит гораздо круче, чем в оригинале. Точка.
А что это за самоутверждение, ты так боишься реальности ?
Такой бы перевод на мгс3 римейк
Отлично! опять проходить этот Шедевр я за!
там же всегда была русская озвучка.
неа качественной озвучки не было
Это закадровая озвучка а тут именно полноценный дубляж
Да и за мужчин говорит один голос за женщин другой всего два актера
наверно дело в ностальгии
Напомнило озвучки времен PS1, так что все канонично)
хорош
и Дэвид Хейтер такой : "Чееего блдь?")))