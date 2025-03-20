Студия FreedomHellVOICE продемонстрировала русскую озвучку Metal Gear Solid

Студия FreedomHellVOICE, которая ранее озвучила на русский язык такие игры как Halo: Reach, Halo: ODST и Resident Evil 4, представила новое видео с русской озвучкой легендарной Metal Gear Solid.

Видео позволяет оценить озвучку основных персонажей - в нем демонстрируются переговоры между героями, а так же геймплейные кадры. Сборы на создание озвучки уже были успешно завершены ранее, поэтому игрокам остается лишь дождаться релиза локализации.

Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.