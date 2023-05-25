Konami объяснила, что означает "дельта" в названии ремейка Metal Gear Solid 3 ©

После выхода игры Metal Gear Solid Delta: Snake Eater многие задались вопросом, что означает использование греческой буквы вместо "3", которая обычно встречается в названии, поэтому Konami решила ответить официальным твитом, объясняющим использование Delta.

"Символ Delta (Δ) был выбран потому, что его значение соответствует самой концепции проекта ремейка", - написал официальный аккаунт Metal Gear Solid в Twitter. "Дельта означает перемены или различия, но без изменения самой структуры".

На самом деле, "дельта" также используется для обозначения увеличения и отличия от первоначальной или предыдущей ситуации, поэтому ее значение тесно связано с самой концепцией ремейка, целью которого является переиздание игры, улучшенной в нескольких аспектах.

Включение буквы в название игры сначала обеспокоило некоторых, не в последнюю очередь потому, что не было ясно, что это за формулировка, но теперь пришло официальное разъяснение от Konami. Название действительно звучит как Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, или Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, если быть точным.

Смысл заключается в том, какое улучшение разработчики хотят предложить по сравнению с оригиналом, по крайней мере, в техническом плане. Игра была анонсирована вчера с трейлером на PlayStation Showcase и выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S, пока без точной даты выхода. Впоследствии первые изображения сравнили с оригинальной игрой и появились основания предполагать, что Дэвид Хэйтер вернется в роли Снейка.