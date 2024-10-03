VR-версия ритм-шутера Metal: Hellsinger появилась в Steam и PSVR2

После релиза на Meta Quest 26 сентября, VR-версия получившего признание критиков ритм-шутер от первого лица стала доступна для PSVR2 и Steam.

Первоначально разработанный студией The Outsiders компании Funcom, отмеченный наградами ритм-шутер Metal: Hellsinger завоевал более 3,3 миллионов игроков с момента своего запуска и может похвастаться чрезвычайно положительными оценками в Steam.

С VR-версией вы сможете выпустить своего внутреннего демона и испытать силы ада и рая прямо в своих руках. Играйте в VR-игру с широким ассортиментом оружия, включая парные пистолеты, взрывной арбалет, болтливый череп и злой клинок.