Состоялся релиз Metaphor: ReFantazio от издательства Atlus

Сегодня состоялся релиз JRPG Metaphor: ReFantazio от издательства Atlus и Studio Zero.
Главный герой игры вместе со своей спутницей-феей Галликой отправляется в путешествие, чтобы снять проклятие с потерянного принца королевства. По ходу игры ему предстоит не только укреплять свои силы, но и строить связи с другими персонажами, что поможет одолеть могущественных врагов и раскрыть тайны мира.
В игре представлена концепция пробуждения архетипов, которая позволяет игрокам комбинировать уникальные способности различных классов и профессий, создавая тем самым неповторимый стиль игры. Боевая система игры сочетает в себе пошаговые бои и динамические элементы в реальном времени.
Metaphor: ReFantazio вышла на PC, PS4, PS5 и Xbox Series X/S. Игра доступна с текстовым переводом на русский язык.
Чет стоимость зашкаливает. Ну подождём пока Денусь уберут значит иди скидок // Иван Страждин
По опыту "персон" денусь не уберут)
Ну что, ждем новости, что онлайн у Metaphor: ReFantazio выше чем у Silent Hill 2 ))
А если серьезно, нафиг такие новости нужны.
так это совершенно разные игры, Метафора по лекалам Персоны сделана, у нее понятно - аудитория побольше будет, так как игры на слуху и чаще выходят, а тут ремейк 23-летней давности, а 4-я часть вышла в далеком 2004 году, Homecoming - в 2008 г.
ну и немаловажным фактом является наличие денувы в метафоре и отсутствие таковой в сайлент хилл, а также то, что метафора будет идти на большем количестве систем, в отличие от ремейка на UE5
Да это для анимэшиков только, не для нормальных людей.
мне, например, Persona не зашла, начинал знакомство с серией с 3-ей части, а эта понравилась, видимо потому, что тут фэнтэзи сеттинг и средневековье
Интересно. А что тогда для нормальных людей?
Добрый день, я провожу научное исследование на тему "Нормальные люди в нашем обществе. Кто они?". В этом исследовании я рассматриваю различные сообщества на предмет нормальности, дабы затем очистить наш мир от разной ереси во славу Бога-императора. Сейчас исследую анимешников. Вижу, что Вы эксперт в этой теме и хотел бы задать вопросы:
1. Кто такие анимешники? Зашкваривается ли человек, посмотревший аниме только один раз? Если нет, то каков порог?
2. Возможно ли их вылечить? Каким образом их можно вернуть на путь истинный? Или только сжечь? Ну или "но потом сжечь"?
3. Правда ли, что у анимешников с опытом увеличиваются глаза?