Состоялся релиз Metaphor: ReFantazio от издательства Atlus

Сегодня состоялся релиз JRPG Metaphor: ReFantazio от издательства Atlus и Studio Zero.

Главный герой игры вместе со своей спутницей-феей Галликой отправляется в путешествие, чтобы снять проклятие с потерянного принца королевства. По ходу игры ему предстоит не только укреплять свои силы, но и строить связи с другими персонажами, что поможет одолеть могущественных врагов и раскрыть тайны мира.

В игре представлена концепция пробуждения архетипов, которая позволяет игрокам комбинировать уникальные способности различных классов и профессий, создавая тем самым неповторимый стиль игры. Боевая система игры сочетает в себе пошаговые бои и динамические элементы в реальном времени.

Metaphor: ReFantazio вышла на PC, PS4, PS5 и Xbox Series X/S. Игра доступна с текстовым переводом на русский язык.