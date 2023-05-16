В Steam пройдет раздача полного издания Metro Last Light ©

В честь 10-летия видеоигровой саги Metro компания 4A Games объявила в Twitter, что Metro: Last Light - Complete Edition будет бесплатным в Steam с 18 по 25 мая 2023 года. Активировав его, вы получите игру в свою библиотеку навсегда. В российском Steam проект недоступен, но его, вполне вероятно, можно будет забрать через VPN

Обратите внимание, что это оригинальная Metro: Last Light 2013 года, а не версия Redux, выпущенная через году в которую были внесены некоторые графические и геймплейные улучшения. В любом случае, это полное издание, и поэтому оно включает все DLC, появившиеся после выхода игры.

Не исключено, однако, что в честь юбилея версия Redux будет предлагаться с большой скидкой, возможно, вместе с другими играми серии от 4A Games.

Metro: Last Light вышла 17 мая 2013 года и является продолжением Metro 2033. Это атмосферный шутер от первого лица с элементами хоррора и стелс-механиками.