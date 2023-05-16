В Steam пройдет раздача полного издания Metro Last Light

В честь 10-летия видеоигровой саги Metro компания 4A Games объявила в Twitter, что Metro: Last Light - Complete Edition будет бесплатным в Steam с 18 по 25 мая 2023 года. Активировав его, вы получите игру в свою библиотеку навсегда. В российском Steam проект недоступен, но его, вполне вероятно, можно будет забрать через VPN
Обратите внимание, что это оригинальная Metro: Last Light 2013 года, а не версия Redux, выпущенная через году в которую были внесены некоторые графические и геймплейные улучшения. В любом случае, это полное издание, и поэтому оно включает все DLC, появившиеся после выхода игры.
Не исключено, однако, что в честь юбилея версия Redux будет предлагаться с большой скидкой, возможно, вместе с другими играми серии от 4A Games.
Metro: Last Light вышла 17 мая 2013 года и является продолжением Metro 2033. Это атмосферный шутер от первого лица с элементами хоррора и стелс-механиками.
Его уже везде где только можно раздавали
Еще давно в EGS всю серию с DLC кроме исхода раздали.
И в GOG его тоже раздавали
А вот об этом не знал и жаль что пропустил.
какие длц у первых двух частей, простите?
Сюжетные. Например, игра за Аню.
Даром не нужон
Ну чисто ради коллекции возьму. У меня Redux есть
Та же самая ситуация...
Игра куплена по предзаказу в 2013 году, куплен в редукс, еще одна копия получена бесплатно в EGS.
Да, это то чего не хватало.
Я его за три копейки покупал 40 лет назад. Лучше бы метро эксодус дали.
Ещё бы длс раздали
Скорее бы новый проект они уже показали. Может это как-то связано с грядущем анонсом на Summer Game Fest?
Ну если Deep Silver будут на ивенте, то возможно покажут
Думаю у всех кто хотел уже есть эта серия игр.
Предзаказом брал, как и Redux.
Сейчас итак у всех есть уже, наверное.
Покупал полный пак Metro Exodus, но туда входили только Redux-ы. И забрал до этого с раздачи оригинальный Metro 2033, а обычный Last Light пропустил... Поэтому данная раздача мне крайне приятна
Такое деду нужно! Спасибо!
А где?Ладно.
Уже давно есть в стиме.
"В российском Steam проект недоступен, но его, вполне вероятно, можно будет забрать через VPN".
А могут сделать и как с "Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure", тоже не продаётся, но забрать можно было спокойно...
ох сколько денег потеряет стим на бесплатной раздаче ужас-ужас...
вот это щедрость, прям не могу.........
стим смешон со своими недораздачами
а при чем здесь стим если это инициатива разрабов?
Амно шароварное даром не нужно, даже с доплатой.
Я на сидщий на кз
пфффффффффффф