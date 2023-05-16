Metro: Last Light 14.05.2013
9 6 399 оценок

В Steam пройдет раздача полного издания Metro Last Light

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butcher69
Новости

В честь 10-летия видеоигровой саги Metro компания 4A Games объявила в Twitter, что Metro: Last Light - Complete Edition будет бесплатным в Steam с 18 по 25 мая 2023 года. Активировав его, вы получите игру в свою библиотеку навсегда. В российском Steam проект недоступен, но его, вполне вероятно, можно будет забрать через VPN

Обратите внимание, что это оригинальная Metro: Last Light 2013 года, а не версия Redux, выпущенная через году в которую были внесены некоторые графические и геймплейные улучшения. В любом случае, это полное издание, и поэтому оно включает все DLC, появившиеся после выхода игры.

Не исключено, однако, что в честь юбилея версия Redux будет предлагаться с большой скидкой, возможно, вместе с другими играми серии от 4A Games.

Metro: Last Light вышла 17 мая 2013 года и является продолжением Metro 2033. Это атмосферный шутер от первого лица с элементами хоррора и стелс-механиками.

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Комментарии: 27
Ваш комментарий
Faradaiz

Его уже везде где только можно раздавали

25
Destroited

Еще давно в EGS всю серию с DLC кроме исхода раздали.

8
Faradaiz Destroited

И в GOG его тоже раздавали

6
Destroited Faradaiz

А вот об этом не знал и жаль что пропустил.

1
oldhoudini Destroited

какие длц у первых двух частей, простите?

-1
Omnia Smirnow oldhoudini

Сюжетные. Например, игра за Аню.

2
metra_style

Даром не нужон

8
Саня Цукино Усаги

Ну чисто ради коллекции возьму. У меня Redux есть

5
Strannik110

Та же самая ситуация...

2
Cryptocurrencyhead

Игра куплена по предзаказу в 2013 году, куплен в редукс, еще одна копия получена бесплатно в EGS.

Да, это то чего не хватало.

5
Папка Дженнаты Ортеги

Я его за три копейки покупал 40 лет назад. Лучше бы метро эксодус дали.

3
NegativePolygon

Ещё бы длс раздали

0
OnlyWatch

Скорее бы новый проект они уже показали. Может это как-то связано с грядущем анонсом на Summer Game Fest?

1
Ethan Hunt

Ну если Deep Silver будут на ивенте, то возможно покажут

-2
Zloy_Parkur

Думаю у всех кто хотел уже есть эта серия игр.

1
warp 37

Предзаказом брал, как и Redux.

Сейчас итак у всех есть уже, наверное.

0
Artery Kaulitz

Покупал полный пак Metro Exodus, но туда входили только Redux-ы. И забрал до этого с раздачи оригинальный Metro 2033, а обычный Last Light пропустил... Поэтому данная раздача мне крайне приятна

0
Him_era

Такое деду нужно! Спасибо!

0
Everect

А где?Ладно.

0
Rock8

Уже давно есть в стиме.

0
Artery Kaulitz

"В российском Steam проект недоступен, но его, вполне вероятно, можно будет забрать через VPN".

А могут сделать и как с "Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure", тоже не продаётся, но забрать можно было спокойно...

-1
Олег В

ох сколько денег потеряет стим на бесплатной раздаче ужас-ужас...

-2
hyper1

вот это щедрость, прям не могу.........

стим смешон со своими недораздачами

-2
Дима Константинов

а при чем здесь стим если это инициатива разрабов?

0
kolinmah

Амно шароварное даром не нужно, даже с доплатой.

-9
Oliver Afton
В российском Steam проект недоступен

Я на сидщий на кз

пфффффффффффф

-11