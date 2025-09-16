Mind Diver выходит 28 сентября - детектив в глубинах человеческого сознания

Издатель PLAYISM и студия Indoor Sunglasses объявили дату выхода приключенческой детективной игры Mind Diver — релиз состоится 28 сентября на PC через Steam.

Игрокам предстоит использовать экспериментальную технологию, чтобы погрузиться в разум Лины и восстановить её утраченные воспоминания. Цель — раскрыть загадочное дело о пропаже человека и понять, какую роль в этой истории сыграли любовь, вина и прошлое героини.

Каждое воспоминание скрывает ключевую деталь, которую нужно восстановить, чтобы продвинуться дальше. Решения неочевидны и потребуют внимательности: придётся подслушивать разговоры, изучать мелочи и соединять подсказки в единую цепочку.

За сюжетом стоит драма отношений: Лина теряет память, а её возлюбленный Себастьян исчезает. Глубины её подсознания скрывают тревожные тайны, которые ведут к трагической развязке.

Mind Diver предложит полностью озвученные диалоги, уникальный визуальный стиль с применением 3D-сканирования и отмеченный наградами дизайн головоломок.