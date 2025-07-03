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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.2 273 оценки

Build a Rocket Boy перезапустит MindsEye - Лесли Бензис обвинил в провале "саботажников"

IKarasik IKarasik

Build a Rocket Boy собирается перезапустить MindsEye — одну из самых провальных игр 2025 года, получившую разгромные оценки критиков и пользователей. Как сообщает IGN со ссылкой на сотрудников студии, основатель и глава Build a Rocket Boy Лесли Бензис в первый раз с момента релиза обратился к команде и заявил, что компания «восстановится» и даст проекту вторую жизнь. При этом он обвинил в неудаче не только внешние обстоятельства, но и «внутренних и внешних саботажников».

MindsEye вышла месяц назад и практически сразу стала предметом насмешек в индустрии: игру критиковали за техническую нестабильность, незавершённость и несоответствие рекламным обещаниям. При этом проект позиционировался как потенциальный конкурент GTA, что только усилило общественное разочарование. Даже ведущий актёр MindsEye Алекс Эрнандес публично раскритиковал выход «сырой» игры, заявив, что подобное не должно повторяться.

Актёр MindsEye осудил выпуск недоделанных игр: "Это тестирование под видом релиза"

По данным IGN, Бензис провёл короткий видеозвонок с сотрудниками 2 июля, в ходе которого подтвердил: MindsEye будет перезапущена. Два источника из числа присутствовавших на встрече рассказали, что глава Build a Rocket Boy обвинил в сложившейся ситуации «саботаж» — как со стороны внутренних сотрудников, так и внешних сил. Эти заявления перекликаются с предыдущими словами со-гендиректора студии Марка Герхарда, который в мае утверждал, что критика MindsEye была «организована» и «финансировалась» недоброжелателями. Тогда он на прямой вопрос, кто мог стоять за этим, ответил: «100 процентов».

Тем временем десятки сотрудников Build a Rocket Boy сообщили в социальных сетях о риске увольнения. Некоторые уже начали искать новую работу, ссылаясь на угрозу сокращений. Это происходит на фоне масштабных реструктуризаций в игровой индустрии: в частности, Microsoft сократила около 9000 сотрудников в дочерних студиях, включая Raven Software и Sledgehammer Games.

По данным аналитика, MindsEye едва достигла 250 000 игроков

Когда и в каком формате будет представлен «перезапуск» MindsEye — неизвестно. Build a Rocket Boy пока не дала официальных комментариев, но заявления руководства свидетельствуют о намерении реабилитировать проект, несмотря на критическое восприятие и внутренние трудности.

23
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Gridon

Крайне удобно сваливать ответственность на мифических врагов, когда провал произошел на всех уровнях от менеджмента до кода.

12
Talendor3

напоминает политическую ситуацию в одной стране)

5
Gridon Talendor3

Конечно напоминает когда весь менеджмент сводится к вечному телемарафону по сбору донатов а все провалы это работа внутренних саботажников и зовнішнього ворога. Осталось только объявить о перезапуске в границах 1991 года.

14
luVol Gridon

Хорош)

2
GayFish

Это не мы обосрались, а Рокстар нам в штаны г*вно подложили.

5
TerryTrix

То что мертво, умереть не может.

Как-бы они не старались возродить труп, все закончиться по одному и тому-же сценарию.

4
kotasha

Каких саботажников когда наняли не пойми какого, может индус фиг там уже их разберешь, даже по начальном видео было видно что игра провалиться, так ещё выпустили не оптимизированный мусор, будто мафия 3 кстати по сей день баги не убрали самое очевидное это зеркала они тупо застревает перс, на консолях они и вовсе их отключали будто персонаж вампир(0 ну вы поняли.

4
Деиман

это я саботировал игру, прости лесли что ты не видел что творят в компании..

3
Даздрасен Дыклоп

Спят и видят как бы ему подносрать.

2
Gords

А до выпуска игры он никаких проблем почему-то не замечал. Теперь осталось обвинить во всём русских ботов и хакеров которые вмешались в выб.. эээ, код, и картина будет завершена.

2
ДЕНИСКА_омск

"Все в гуано - я в белом" Л.Бензис

2
Flint7707

Второй "The Day Before" и с этим уже ничего не сделать

2
WerGC

это как?я прошел

2
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