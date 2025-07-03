Build a Rocket Boy перезапустит MindsEye - Лесли Бензис обвинил в провале "саботажников"

Build a Rocket Boy собирается перезапустить MindsEye — одну из самых провальных игр 2025 года, получившую разгромные оценки критиков и пользователей. Как сообщает IGN со ссылкой на сотрудников студии, основатель и глава Build a Rocket Boy Лесли Бензис в первый раз с момента релиза обратился к команде и заявил, что компания «восстановится» и даст проекту вторую жизнь. При этом он обвинил в неудаче не только внешние обстоятельства, но и «внутренних и внешних саботажников».

MindsEye вышла месяц назад и практически сразу стала предметом насмешек в индустрии: игру критиковали за техническую нестабильность, незавершённость и несоответствие рекламным обещаниям. При этом проект позиционировался как потенциальный конкурент GTA, что только усилило общественное разочарование. Даже ведущий актёр MindsEye Алекс Эрнандес публично раскритиковал выход «сырой» игры, заявив, что подобное не должно повторяться.

По данным IGN, Бензис провёл короткий видеозвонок с сотрудниками 2 июля, в ходе которого подтвердил: MindsEye будет перезапущена. Два источника из числа присутствовавших на встрече рассказали, что глава Build a Rocket Boy обвинил в сложившейся ситуации «саботаж» — как со стороны внутренних сотрудников, так и внешних сил. Эти заявления перекликаются с предыдущими словами со-гендиректора студии Марка Герхарда, который в мае утверждал, что критика MindsEye была «организована» и «финансировалась» недоброжелателями. Тогда он на прямой вопрос, кто мог стоять за этим, ответил: «100 процентов».

Тем временем десятки сотрудников Build a Rocket Boy сообщили в социальных сетях о риске увольнения. Некоторые уже начали искать новую работу, ссылаясь на угрозу сокращений. Это происходит на фоне масштабных реструктуризаций в игровой индустрии: в частности, Microsoft сократила около 9000 сотрудников в дочерних студиях, включая Raven Software и Sledgehammer Games.

Когда и в каком формате будет представлен «перезапуск» MindsEye — неизвестно. Build a Rocket Boy пока не дала официальных комментариев, но заявления руководства свидетельствуют о намерении реабилитировать проект, несмотря на критическое восприятие и внутренние трудности.