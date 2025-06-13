Для MindsEye вышел нейросетевой русификатор

Сегодня пользователи parabelum, spiritovod и EmOo выпустили нейросетевой текстовый русификатор для экшена MindsEye от студии Build A Rocket Boy.

Главный герой игры - Джейкоб Диас, бывший оперативник спецназа с имплантом MindsEye, хранящим его заблокированные воспоминания. В процессе расследования он сталкивается с заговором глобального масштаба.

Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Сегодня MindsEye получила свой первый хотфикс после релиза.