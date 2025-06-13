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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
6 170 оценок

Для MindsEye вышел нейросетевой русификатор

AceTheKing AceTheKing

Сегодня пользователи parabelum, spiritovod и EmOo выпустили нейросетевой текстовый русификатор для экшена MindsEye от студии Build A Rocket Boy.

MindsEye "Русификатор текста - машинный перевод" {wolvovic}

Главный герой игры - Джейкоб Диас, бывший оперативник спецназа с имплантом MindsEye, хранящим его заблокированные воспоминания. В процессе расследования он сталкивается с заговором глобального масштаба.

Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Сегодня MindsEye получила свой первый хотфикс после релиза.

29
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
samosan

Ещё нейросетевой геймплей и нейросетевую оптимизацию добавить и можно залететь в этот шедевр.

8
Саори

Ещё русскую нейросетевую озвучку

4
Vurdalak Саори

Для лохов.

8
nanouser1234 Vurdalak

а украинская для кого xD

7
Властелин Сосцов

то чувство когда русик нафиг не сдался, столько игр на которые ждут русики, а они выходят для всякого мусора

7
SIGMABOYEAH

зашел значит властелин сосцов за форум почитал что игра плохая потому что лагает, посмотрел на свой древний пк и понял что игра мусор

6
Властелин Сосцов SIGMABOYEAH

значит зашли фанаты кривой игры без сюжета, и начали писать, что игра шедевр

4
SIGMABOYEAH Властелин Сосцов

а что уже успел пощупать сюжет? нука расскажи до куда зашел))) там сюжет уровня гта 5 то есть для галочки) чего гта не поливаете помоями?) тут проблема техническая в основном)

1
Никита Дроздоvv

Хм. нейросетевому переводу не очень доверяю.

3
Sunsh1ne98

Это уж всяко лучше, чем машинный перевод.

Никита Дроздоvv Sunsh1ne98

Даже не знаю

WerGC

в конце месяца поиграем когда они все свои обещанные исправления выпустят

1
Константин335

А вот и русификатор, еще немного и можно будет поиграть в эту игру

1
chanp14

вот зачем нейросеть мучить этой поделкой?

1
vfa19

Игра дно, когда её допилят неизвестно.

Лидер Пук

кто вообще заказал перевод, ребята алооо, каким же нужно быть отбитым наглухо что бы играть в это жееееееееесть))))))) Лесли Бензис это позорище, хорошо что его выперли из компании нахрен!!!!!!!