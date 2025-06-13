Для MindsEye вышел нейросетевой русификатор

Сегодня пользователи parabelum, spiritovod и EmOo выпустили нейросетевой текстовый русификатор для экшена MindsEye от студии Build A Rocket Boy.
Главный герой игры - Джейкоб Диас, бывший оперативник спецназа с имплантом MindsEye, хранящим его заблокированные воспоминания. В процессе расследования он сталкивается с заговором глобального масштаба.
Игра уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Сегодня MindsEye получила свой первый хотфикс после релиза.
Ещё нейросетевой геймплей и нейросетевую оптимизацию добавить и можно залететь в этот шедевр.
Ещё русскую нейросетевую озвучку
Для лохов.
а украинская для кого xD
то чувство когда русик нафиг не сдался, столько игр на которые ждут русики, а они выходят для всякого мусора
зашел значит властелин сосцов за форум почитал что игра плохая потому что лагает, посмотрел на свой древний пк и понял что игра мусор
значит зашли фанаты кривой игры без сюжета, и начали писать, что игра шедевр
а что уже успел пощупать сюжет? нука расскажи до куда зашел))) там сюжет уровня гта 5 то есть для галочки) чего гта не поливаете помоями?) тут проблема техническая в основном)
Хм. нейросетевому переводу не очень доверяю.
Это уж всяко лучше, чем машинный перевод.
Даже не знаю
в конце месяца поиграем когда они все свои обещанные исправления выпустят
А вот и русификатор, еще немного и можно будет поиграть в эту игру
вот зачем нейросеть мучить этой поделкой?
Игра дно, когда её допилят неизвестно.
кто вообще заказал перевод, ребята алооо, каким же нужно быть отбитым наглухо что бы играть в это жееееееееесть))))))) Лесли Бензис это позорище, хорошо что его выперли из компании нахрен!!!!!!!