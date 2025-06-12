Sony возвращает деньги за MindsEye. Последний раз такое было с Cyberpunk 2077

MindsEye вызвала много обсуждений после своего первоначального показа и недавних предварительных просмотров. Хотя игра никогда не выглядела слишком хорошо, за ней стоял талант Лесли Бензиса, что вселило некоторую надежду в фандом.
После выпуска MindsEye получила отрицательные отзывы. Игроки продолжали жаловаться на технические сбои и различные проблемы с производительностью, и, похоже, PlayStation теперь начала возвращать деньги за игру. PlayStation славится своей недружелюбностью в вопросах возврата средств. Тот факт, что игровой гигант согласился на возврат средств, иллюстрирует, насколько серьезен этот вопрос.
Как сообщается на Reddit, пользователь u/MasterofMoogles1995 смог относительно легко получить возврат средств от PlayStation. Пользователь даже поделился скриншотом разговора со службой поддержки PlayStation, в котором представитель признал технические проблемы MindsEye и пообещал разобраться в этом вопросе подробнее.
Еще один отчет о возврате средств появился на X, так что PlayStation, похоже, возвращает средства пользователям без каких-либо исключений. Будет интересно посмотреть, как сложатся следующие несколько дней для MindsEye, потому что игра, похоже, оказалась в том же положении, что и Cyberpunk 2077.
Очевидно с релиза что это мусор
трансошлак69 всё равно никому не переплюнуть ближайшие лет 1000 XD
по качеству? Ну да, согласен, игра топ
все повторяется,вся проблема в техническом плане как и кпука
я еще не смотрел жду русик,а там посмотрим
Сначала навоображали себе игру с открытым миром уровня ГТА, услышав фамилию Бензиса, а теперь плачутся с того что их фантазии не оправдались и поносят игру в стиме.
Без мата как на таких (отрицательно умных) людей реагировать просто не знаю.
У игры не только технические проблемы но и геймплейные, ну как можно запретить игроку использовать любой транспорт кроме персонального это тупость.
С этим чуваком Мафия-3 вышла дрянь, теперь с ним и эта игра дрянь.
История повторяется. Надеюсь они поправят патчами игру как и когда то Киберпанк, и она станет играбельной. Думаю все так же будет как с Киберпанком, игра то на самом деле тоже хорошая, если бы не плохая оптимизация
Кб на выходе нормально шёл. Просто на древнем железе не надо сидеть веками // Vengel Bryde
Без корпы бывшие разработчики ноль политый дерьмом и это же не первый раз
копры?
Да,с копро бы лучше получилось 😌
А стим не возвращает.
ахахахаха а шо такое
А виноваты в этом журналюги и сами игроки. Сказали от создателей ГТАП. Ожидания от игры сразу 200%. А не сказали бы и получили обычную Мафию 3.