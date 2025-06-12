ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
6.1 147 оценок

Sony возвращает деньги за MindsEye. Последний раз такое было с Cyberpunk 2077

monk70 monk70

MindsEye вызвала много обсуждений после своего первоначального показа и недавних предварительных просмотров. Хотя игра никогда не выглядела слишком хорошо, за ней стоял талант Лесли Бензиса, что вселило некоторую надежду в фандом.

После выпуска MindsEye получила отрицательные отзывы. Игроки продолжали жаловаться на технические сбои и различные проблемы с производительностью, и, похоже, PlayStation теперь начала возвращать деньги за игру. PlayStation славится своей недружелюбностью в вопросах возврата средств. Тот факт, что игровой гигант согласился на возврат средств, иллюстрирует, насколько серьезен этот вопрос.

Как сообщается на Reddit, пользователь u/MasterofMoogles1995 смог относительно легко получить возврат средств от PlayStation. Пользователь даже поделился скриншотом разговора со службой поддержки PlayStation, в котором представитель признал технические проблемы MindsEye и пообещал разобраться в этом вопросе подробнее.

Еще один отчет о возврате средств появился на X, так что PlayStation, похоже, возвращает средства пользователям без каких-либо исключений. Будет интересно посмотреть, как сложатся следующие несколько дней для MindsEye, потому что игра, похоже, оказалась в том же положении, что и Cyberpunk 2077.

16
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Лидер Пук

Очевидно с релиза что это мусор

9
Гомер11

трансошлак69 всё равно никому не переплюнуть ближайшие лет 1000 XD

5
RedDay13

по качеству? Ну да, согласен, игра топ

3
WerGC

все повторяется,вся проблема в техническом плане как и кпука

я еще не смотрел жду русик,а там посмотрим

4
Пират_В_Законе

Сначала навоображали себе игру с открытым миром уровня ГТА, услышав фамилию Бензиса, а теперь плачутся с того что их фантазии не оправдались и поносят игру в стиме.

Без мата как на таких (отрицательно умных) людей реагировать просто не знаю.

4
KookyPentheus

У игры не только технические проблемы но и геймплейные, ну как можно запретить игроку использовать любой транспорт кроме персонального это тупость.

3
Ded Chelyabinsk

С этим чуваком Мафия-3 вышла дрянь, теперь с ним и эта игра дрянь.

3
Константин335

История повторяется. Надеюсь они поправят патчами игру как и когда то Киберпанк, и она станет играбельной. Думаю все так же будет как с Киберпанком, игра то на самом деле тоже хорошая, если бы не плохая оптимизация

3
Пользователь ВКонтакте

Кб на выходе нормально шёл. Просто на древнем железе не надо сидеть веками // Vengel Bryde

1
MixedTidus

Без корпы бывшие разработчики ноль политый дерьмом и это же не первый раз

1
Виталик47

копры?

1
ThinFalco Виталик47

Да,с копро бы лучше получилось 😌

1
Armen 88

А стим не возвращает.

1
Scorpion_GamePlay

ахахахаха а шо такое

А виноваты в этом журналюги и сами игроки. Сказали от создателей ГТАП. Ожидания от игры сразу 200%. А не сказали бы и получили обычную Мафию 3.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ