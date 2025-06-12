Sony возвращает деньги за MindsEye. Последний раз такое было с Cyberpunk 2077

MindsEye вызвала много обсуждений после своего первоначального показа и недавних предварительных просмотров. Хотя игра никогда не выглядела слишком хорошо, за ней стоял талант Лесли Бензиса, что вселило некоторую надежду в фандом.

После выпуска MindsEye получила отрицательные отзывы. Игроки продолжали жаловаться на технические сбои и различные проблемы с производительностью, и, похоже, PlayStation теперь начала возвращать деньги за игру. PlayStation славится своей недружелюбностью в вопросах возврата средств. Тот факт, что игровой гигант согласился на возврат средств, иллюстрирует, насколько серьезен этот вопрос.

Как сообщается на Reddit, пользователь u/MasterofMoogles1995 смог относительно легко получить возврат средств от PlayStation. Пользователь даже поделился скриншотом разговора со службой поддержки PlayStation, в котором представитель признал технические проблемы MindsEye и пообещал разобраться в этом вопросе подробнее.

Еще один отчет о возврате средств появился на X, так что PlayStation, похоже, возвращает средства пользователям без каких-либо исключений. Будет интересно посмотреть, как сложатся следующие несколько дней для MindsEye, потому что игра, похоже, оказалась в том же положении, что и Cyberpunk 2077.