Энтузиаст извлек микроконтроллер из умной лампочки и запустил на нем сервер Minecraft

Программист под ником vimpo продемонстрировал необычное применение бытовой электроники. Он смог запустить сервер Minecraft на микроконтроллере, извлеченном из обычной умной светодиодной лампочки. Для этого он создал специальную легковесную реализацию сервера под названием UCraft.

В ролике автор показал весь процесс. Сначала он разобрал Wi-Fi лампочку, аккуратно отпаял от основной платы управляющий модуль на базе микроконтроллера BL602, а затем подключил его к компьютеру для загрузки программного обеспечения. После этого небольшое устройство смогло выполнять функции игрового сервера, к которому подключился игрок с обычного ПК.

Сам проект UCraft представляет собой реализацию сервера Minecraft, написанную на языке C с целью обеспечить работу на устройствах с очень ограниченными ресурсами. По словам разработчика, размер исполняемого файла составляет всего от 46 до 90 килобайт, а потребление оперативной памяти даже при десяти игроках не превышает 70 килобайт.

Разумеется, данная версия сервера не обладает всеми возможностями оригинальной игры. Ее функционал урезан до базовых механик, достаточных для простых мини-игр, например, TNT Run. Проект находится в открытом доступе на GitHub и поддерживает подключение клиентов Minecraft актуальных версий.