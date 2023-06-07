Nvidia подключила GPT-4 к Minecraft и увидела новый потенциал ИИ

В Nvidia создали бота для игры Minecraft под названием Voyager, который использует GPT-4 для решения внутриигровых задач. Группе разработчиков, в которую входила Анима Анандкумар, директор компании по машинному обучению и профессор Калифорнийского технологического института, удалось добиться того, что языковая модель стала генерировать цели, которые помогают агенту исследовать игру, и код, который со временем улучшает навыки бота в игре.

Описывая возможности Voyager, Ars Technica уточняет, что он не играет как человек, но способен «считывать состояние игры» напрямую через API. Например, он может увидеть удочку в своём инвентаре и реку поблизости и использовать GPT-4, чтобы заняться рыбалкой и набраться опыта. Затем он будет использовать эту цель, чтобы GPT-4 сгенерировал код, необходимый для её достижения персонажем.

Со временем Voyager создаёт библиотеку кода, чтобы учиться делать всё более сложные вещи и исследовать игру. Разработчики представили диаграмму, которая демонстрирует, насколько способности их детища превосходят других агентов Minecraft. Voyager получает в три раза больше предметов, заходит на расстояние более чем в два раза дальше и создаёт инструменты в 15 раз быстрее, чем другие агенты ИИ. Разработчики Nvidia говорят, что в будущем эти результаты могут быть улучшены за счёт добавления в систему анализа визуальной информации из игры.

Именно игры традиционно служили испытательным полигоном для алгоритмов ИИ. Например, программа AlphaGo, ещё в 2016 году освоившая достаточно сложную игру го: DeepMind использовала её для создания искусственного интеллекта, способного самостоятельно обучаться игре на консоли Atari 2600. В AlphaGo применялся метод «обучения с подкреплением», когда алгоритм приобретает навыки в игре, получая положительные и отрицательные отзывы, например, счёт внутри игры. В Minecraft, где нет счёта или набора целей, а действия игрока могут окупиться гораздо позже, и у разработчиков, и у Voyager задачи были сложнее.

По мнению специалистов, пока большинство чат-ботов, таких как ChatGPT, демонстрируют своё красноречие, Voyager способен раскрыть потенциал языковых моделей для выполнения полезных действий на компьютерах. И если сосредоточиться на использовании ИИ таким образом, было бы вполне возможно автоматизировать многие рутинные офисные задачи.