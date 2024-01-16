Один из создателей легендарной трилогии "Властелин колец" участвует в киноадаптации Minecraft

Ещё с начала прошлого года стало известно, что компания Warner Bros. работает над экранизацией популярной песочницы Minecraft с Джейсоном Момоа в главной роли. Из-за забастовок в Голливуде производство ленты слегка затянулось, но с началом 2024 года проект стремительно набирает обороты. Режиссёр картины Джаред Хесс пообещал избежать негативной реакции со стороны фанатов, как это было с первым трейлером "Соника в кино", и раскрыл несколько дополнительных деталей.
Как отмечает постановщик ленты, над киноадаптацией Minecraft работает действительно талантливая команда киноделов с внушительным опытом в индустрии. Каждый из них стремится создать интересное и уникальное воплощение игры. Самым примечательным представителем команды среди всех выглядит Грант Мейджор, который в своё время отметился постановкой легендарной трилогии "Властелин колец", где отвечал за художественное оформление. По его рекомендации часть съёмок экранизации будет проходить в Новой Зеландии, поэтому будущая картина сможет похвастаться живописными пейзажами.
Съемки фильма по мотивам Minecraft должны начаться уже в ближайшее время. Премьера ленты запланирована на апрель 2025 года. Компанию Джейсону Момоа в этом проекте должны составить Эмма Майерс и Даниэль Брукс, а недавно в СМИ предположили также участие Джека Блэка.
Странно, а я не так давно читал где-то, что в главной роли будет Джек Блэк... Мол опровергли, что Момоа будет Стивом
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