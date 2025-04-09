Создатели фильма Minecraft отдали дань уважения умершему блогеру Technoblade

Многие давние фанаты Minecraft заметили, что в экранизации игры отдали дань умершему ютуберу Technoblade. Он умер в 2022 году из-за рака, ему было всего 22 года.

Сцена чествования происходит когда Стив в исполнении Джека Блэка знакомит новоприбывших людей со своей деревней, юный подросток Генри видит, как мимо него проходит свинья в короне. Он спрашивает:

Это что, какой-то король?. «Нет», - отвечает Джек Блэк, и добавил: «Он - легенда».

Дело в том, что игровым аватаром Technoblade была двуногая свинья в короне.

Отсылку добавили в фильм благодаря актеру, играющему Генри. Режиссер Джаред Гесс рассказал изданию Collider, что Себастьян Хансен подошел к нему во время подготовки фильма и сказал:

Слушай, есть один удивительный игрок в Minecraft по имени Техноблейд, который умер, и я хотел бы как-то почтить его память в фильме.

Гесс говорит, что он поговорил с командой дизайнеров, и они все обсудили.

У Technoblade было 11 миллионов подписчиков на YouTube. Он до сих пор пользуется большой популярностью среди фанатов Minecraft благодаря своему мастерству в игре. Одна из многих строк текста, которая может появиться при запуске Minecraft, гласит: «Technoblade никогда не умрет!».