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8 геймпадов, которые смогли. Тест с GearBest

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Что ж, приступим к заключительной в этом месяце статье о доступных по деньгам девайсах. На этот раз перед нами геймпады, их сразу 8 штук, и они из разных категорий. Какие-то универсальные и подключаются ко всему, включая холодильник. Какие предназначены только для мобильных устройств.

Все девайсы можно купить в интернет-магазине GearBest или выиграть в разделе призов по соответствующим ссылкам.

Полностью уверен, что многие из вас часто играют на геймпадах или задумываются об их покупке. У меня же проблема лежит еще дальше, где-то на уровне «геймпад = расходный материал». Я много и часто играю как на консоли, таки на ПК. Но чаще на консоли, где у меня есть аж 4 геймпада, которые используются в том числе, когда приходят друзья для совместного увеселения. Есть и негативные моменты – геймпады часто банально ломали, а цена нового и оригинального контролера очень кусается.

Выход как всегда лежит в плоскости заменителей за более доступные деньги. А уж если вспомнить Xbox One Wireless Controller Elite с его заоблачной для рядового геймера ценой, то и вовсе за копейки. Очевидно, что вам придется идти на определенный компромисс и части дизайна и той самой «пластмассы», которая всегда становится камнем преткновения в комментариях. Но не об этом речь.

Выбирая геймпады, я старался взять что-то максимально копирующее старшие и проверенные аналоги. В случае с PS4 – реплики или полные копии. В случае с универсальными или мобильными геймпадами – копии привычного контролера от Xbox. Так, на мой взгляд, ты уж точно не прогадаешь с эргономикой аппарата. По крайней мере мне себя так хочется утешать.

Беспроводная реплика для PlayStation 4 Slim / Pro

Увы, но названия у этого контролера просто нет. Я не знаю кто его производитель и как он называется, но все это не имеет никакого значения. Просто потому что за 1800 неполных рублей вы получите фактически качество и уровень оригинального геймпада от Sony.

И это не преувеличение, перед вами полная копия оригинального геймпада, но с нюансами, которые делают его лучше. На самом деле все просто: кто-то в Китае догадался что рукояти геймпада нужно затянуть в резину. Нормальную такую резину, по которой не скользит рука и нет ощущения повсеместной пластмассы. И это сказано в контексте обзора дешевой китайской техники, да.

Отсюда убран световой индикатор, тач-панель уменьшена, но сохраняет вообще все функции, включая нажатия. Геймпад легко подключается к компьютеру как по проводу, так и без него через встроенный Bluetooth. Вибрация мощная, ничего не дребезжит и не хрустит. При этом на одной подзарядке геймпад выживает значительно дольше даже второй ревизии Dualshock 4 – играть можно около пяти часов к ряду без подзарядки.

На мой взгляд, отличный аналог оригинала или крайне удобный и хороший девайс для ПК. Судя по качеству сборки – проживет он долго и проблем не доставит никаких.

Проводная реплика для PlayStation 4 Slim / Pro

У верхнего образца, внезапно, оказался проводной брат-близнец. И вот его уже я готов поставить на какое-то чисто виртуальное первое место, несмотря на то, что он проводной. Откровенно говоря, это и есть весь его минус – наличие провода. Но этот минус с лихвой компенсируется еще меньшей ценой, которая равна где-то 1000 рублям, с учетом плавающего и прекрасного курса нашего рубля.

Тут все тоже самое, что и предшественника. Такая же резина на рукоятках, такое же качество сборки. Кнопки не шумят ни у одной из этих моделей, нет «звона» от их нажатия. Стики не пытаются рассыпаться в песок у вас на глазах. Фактически тут и правда не к чему прицепиться в части сборки и компонентов геймпада. Теста на количество нажатий не проводилось, но на несколько лет при бережном отношении такого геймпада хватит точно. Просто не стучите его об стол и не кидайте в стену.

Сам геймпад по ощущениям легче, пусть и незначительно. Понятно, что связано это с отсутствием внутри батарейки. Если вы покупаете геймпад именно для ПК и наличие шнура вас никак не смущает – это почти идеальный вариант для постоянных игр. Проверенная форма и эргономика вкупе с очень приятной ценой. Что еще нужно-то? Ах да… для тех, у кого вечно бомбит от производителя-нонейма. На обороте оригинального Dualshock 4, как и у этих двух, написано – Made in China. Я даже не удивлюсь, если их льют на одном заводе.

Проводной геймпад для Nintendo Switch и ПК

Очередной «нонейм» в нашем списке, который позиционируется как геймпад для Nintendo Switch. Но, видит бог, он подключается к чему угодно, кроме самого Switch. Такая вот забавная ирония или парадокс, как изволите.

Стоит он 800 рублей и за эти деньги с ним можно играть как на PS4, так и на ПК. Причем совершенно полноценно и без каких-либо проблем. Стандартных драйверов Windows хватает чтобы подцепить его прямо во время игры и сразу же играть. Например, часть Far Cry 5 я проходил именно на нем.

Внешне, конечно, это самое изысканное произведение пластмассового искусства, но с этим можно жить. Особенно на фоне цены и того, что собран он вполне хорошо. Все тот же Far Cry 5 и часть God of War он выдержал, а это то еще испытание для неуравновешенного меня и очень активных игр. Вибрации, кстати, нет. Вес очень легкий, если бы не шнур – был бы почти неощутимым. Но это, скорее, плюс.

Курки не люфтят, очень плавные в нажатиях. Стики не проваливаются и по все зоне отклонения работают плавно. Нажатие кнопок – гулкое, без каких-то скрежетов и такого характерного для дешевой пластмассы звона. Как второй манипулятор для какого-нибудь файтинга или игр других жанров подходит. Что до его долговечности, то тут все зависит только от вас и вашей аккуратности. Я бы, например, не назвал корпус данного геймпада очень надежным. Хотя в тоже время он не выдает в себе никаких звуков, тресков и на скручивание не поддается.

Беспроводной IPEGA PG – 9028

Этот понравился мне очень сильно, но с нюансами. Я не смог подключить его к PS4. Правда, этого и не документируется производителем. Подключение к ПК и беспроводное подключение к телефону происходит без проблем.

Внешне это очень стильный геймпад, полностью выполненные из софт-тач пластика. Он матово-черный, а основания стиков и держатель телефона сделаны из синей глянцевой пластмассы. Выглядит очень стильно и эффектно. При этом никто не забил на функциональность.

С ПК все ясно – воткнул USB шнурок и можно играть. В случае с телефоном или какой-нибудь тв-приставкой на Android придется расчехлить Bluetooth и предварительно соединить устройства. Происходит это быстро и без плясок с бубном.

Кнопки этого геймпада имеют подсветку, вибрации нет. Можно использовать как пульт для медиацентра, внизу геймпада предусмотрены миниатюрные и привычные кнопки управлением воспроизведения медиа-файлов. Внутри девайса спрятан фиксатор для телефона в горизонтальном положении. Просто тяните яркую синюю часть и вставляете телефон. Держится крепко. Вытряхнуть телефон я так и не смог. Сам фиксатор не хлипкий.

Кнопки и стики не вызывают раздражения. Все нажимается и звучит совершенно штатно для любого нормального геймпада. Эргономика удобная за счет частичного копирования контролера Xbox. Заряда батареи хватает где-то часа на три с лишним.

Отличная вещь, если честно. Удобная и красивая, качественно собранная.

Универсальный беспроводной контроллер ipega PG – 9078

А вот это – совершенно классический представитель геймпадов. Особенность его разве что в том, что он универсальный и действительно подключается ко всему на свете. При желании, подключите его к холодильнику или телевизору со Smart-TV.

Никаких откровений или неожиданностей тут нет. Негатива тоже нет, если что. Держатель для телефона идет в комплекте и крепится с тыльной стороны геймпада, не самый крепкий фиксатор. Для комфортной игры на телефоне приходится всегда держать геймпад вместе с телефоном на нем чуть горизонтальнее обычного или телефон норовит упасть дисплеем на ваши же руки.

Корпус устройства крепкий, но сам он очень легкий. Батареи хватает в целом часа на 4, что удивительно. Кнопки слегка «звенят» при нажатии. А вот стики и крестовина работают отменно. Вполне себе достойный геймпад за свои деньги. Со временем к нему привыкаешь, он очень удобен как игре на телефоне, так и без него.

Беспроводной MOCUTE - 050

А вот тут мы с вами полноценно вступили в царство мобильного гейминга. Этот геймпад уже целиком сделан для игр на телефоне и никак этого не скрывает. Он не подключается ник чему по проводу, только к телефону или другим устройствам под управлением Andorid.

Внешний вид и качество сборки без нареканий. Материалы приятные, геймпад в меру тяжелый. Я бы сказал «приятно» тяжелый, а в купе с телефоном в фиксаторе – по весу ощущается как полноценный геймпад. И ему бы таким как раз не мешало бы быть.

Крепление телефона крепкое, он никуда не пытается упасть, только вот угол отклонения фиксатора не так уж и велик, приходится приспосабливаться. В сидячем положении более чем удобно, а вот в лежачем приходится слегка отклонять кисти рук. Правда, если углы обзора дисплея телефона большие – проблемы не наблюдается.

Стики, курки, кнопки – без нареканий вообще. Тихо, мирно и плавно в полном смысле этих слов. Сам корпус слегка рифленый в месте для рук, что делает его тактильно очень приятным и крепко сидящим в ладонях.

Можно смело брать, если братишка или сестренка любят играть на телефоне в Fortnite или PUBG. Да и самому вполне удобно будет играться.

Беспроводной геймпад IPEGA PG – 9069

Еще один полноценный представитель мобильного гейминга. Кстати, который поддерживает и подключение к ПК. Правда, придется немного поколдовать с настройками, но там не сложно.

Очень похож внешне на Xbox One Wireless Controller Elite ну или, по крайней мере, схематически пытается копировать его дизайн. В принципе, чисто внешне выглядит это очень эффектно, а используемые материалы хороши. Пластмасса матированная и пористая, удобно держать в руках. Тоже самое касается и активных элементов: кнопки, стики, крестовина и курки имеют плавные нажатия, не шумят и не «гудят».

Эргономически очень удобен. Держатель телефона идет в комплекте отдельно, присоединяться опять-таки с тыльной стороны геймпада и тут это полноценный и очень удобный на фоне остальных фиксатор. Из всех представленных геймпадов тут – этот лучше всего справляется с фиксацией и удобством расположения телефона.

Геймпад достаточно тяжелый, в руке сидит уверенно. Сенсорную панель можно использовать вместо мышки, кстати. Вполне нормальная чувствительность, правда, сам тач не сделан кнопкой. Даже и не знаю, чего добавить. Это просто достаточно хороший контролер для игры на телефоне или ПК. Прослужит явно долго, ибо выглядит и ощущается совершенно крепким и полноценным устройством.

 Беспроводной контроллер в U Pro

А это называется «осечка». Увы, но я совершил ошибку при выборе геймпада или был слишком уверен в том, что специально указанное предупреждение о том, что данный контролер работает только в связке с ПО Nintendo Wii U – это всего лишь буквы, которые читать необязательно.

Был уверен, что смогу подцепить его или к ПК, или хотя бы в Switch. Nintendo же тоже. Чуда не случилось, геймпад действительно работает только в среде Nintendo Wii U и с этим придется смириться.

Но я могу объяснить почему я выбрал этот геймпад в надежде, что он подключиться к чему-то другому – все дело в дизайне. Он просто обалденный. Лицевая часть контролера полностью глянцевая и выглядит это просто как-то гипнотически для меня. С точки зрения практики – это, конечно, то еще удовольствие, поскольку любой глянец имеет стойкую любовь к маркости поверхности.  Тем не менее, я никак не мог пропустить эту модель.

Проверить длительность работы не получилось, зато качество сборки и активные элементы – одни из лучших среди представленных в обзоре. Это же, кстати, и самый тихий геймпад из всех представленных. И чисто эргономически очень удобный. Жаль, что у меня нет Nintendo Wii U.

===

Что до выводов, то в этот раз я совершенно доволен каждым из геймпадов. Найти простое, дешевое и доступное устройство оказалось очень легко. Несмотря на расхожее мнение о качестве продукции из Китая, я раз за разом убеждаюсь, что все это не более чем нежелание признавать очевидное.

Пока на рынке есть такая продукция и ее качество постоянно растет – мы будем получать конкуренцию и товары, которые действительна можно брать за бросовые цены при условии, что они выполняют все тот же функционал, как и старшие брэнды. А если не видно значительной разницы или эта разница не столь важна, то зачем платить больше?

Словом, при следующей поломке очередного геймпада я однозначно поверну голову в сторону какого-то китайского бренда и не буду тратить свое время на бесконечные войны в комментариях ввиду их бесполезности. Можно сколько угодно воротить нос, но факт остается фактом: такую продукцию можно и нужно покупать, если в вашей голове не сидит маленький маркетолог и не стучит в бубен с мантрой о бренде.

Эти и многие другие товары можно купить в интернет-магазине GearBest

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Комментарии (68)
33
В Dualshock 4 есть гироскоп я уже молчу про другие фишки ! Жалкое убожество это а не геймпады ((((
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37
Это уж совсем какой то лютый подвал дядюшки ляо.
ответить
19
X_ray_83
да это тупорылый рекламный пост, как такое вообще пропускают.
Особенно проиграл про геймпад для пс4 беспроводной, где не сказано про пердолинг с постоянной перепрошивкой геймпада при обновлении прошивки на самой пс4.
ответить
6
Prosporo_psix
ну когда блог от всефорумного МД PG, то вопрос исчерпывается сам собой...
ответить
21
Опа-па, миллиардеры подъехали, которые не в курсе, что не все могут свободно и без колебаний купить геймпад за 4к+.
ответить
10
И я так понял, ни один из них не поддерживает XInput?
ответить
3
Меня устраивают оригинальные геймпады PS3 и PS4.
ответить
26
Лучше боксовского для ПК нету! Вибрирующие курки вообще отдельная тема, ощущения от игры совершенно другие.
ответить
19

А как же хороший Logitech?
ответить
10
а че они все грязные то?
ответить
20
_Lemon_
лучше сэкономить на завтраках, но купить что- то, что работает из коробки и без танцев с бубном. чем китай, который в итоге полетит в мусорку. говорю как обладатель кучи падов и дешманских( ни один дольше полугода не прожил) и фирменных. лучший имхо боксовский: моему больше пяти лет и пережил он реально многое и полеты об стену и долбежку ярости по кнопкам и переезды: что то дребезжит внутри и резину на стиках жена ногтями покоцала- а так как новый. а китай это: проблемы с подключением в играх: танцы с эмуляторами, огромные мертвые зоны на курках, стиках и/или кнопках, дешманский пластик на механических частях и тонкая резина на мембранах, из-за чего долго они не живут.
ответить
7
Qwenn
Автор этих изображений решил сделать кадры прямо во время обеда))))))
ответить
1

DEXP G2 XI, но не везде есть версия с XInput.Ещё такой вот вполне себе норм среди ультрабюджета. XInput, работает и с Андройдом, переходник на microUSB в комплекте. Стоит в районе 1К.
ответить
2
affalas
Его проводная версия отлично работает. К беспроводной есть вопросы.
ответить
3
affalas
Самая убойная крестовина, хуан и плойка курят в сторонке.
ответить
2
Tellery Spyro-Cynder Mix
Пользуюсь 2 года+, никаких нареканий не возникало. Разве что, иногда приходится менять батарейки
ответить
3
affalas
Вот батарейки меня и смущают. Даже в самом дешевом китайском джойстике часто бывает самый простенький, но аккумулятор. Здесь же словно поиздевались. Стоил бы он на пару долларов дороже, зато удобства было бы куда больше.
ответить
1
пфффф где стим контроллер? Блог шляпа.
ответить
6
Logitech F310 one love!
ответить
2
Qwenn
Qwenn написал:
а че они все грязные то?

Так чтобы видно было, что тестировали их, а не просто распаковали))
ответить
1
affalas
у меня курки троят жестко
ответить
0
Это геймпады для суровых мужиков
ответить
2
пользуюсь геймпадом от GAMESIR и полностью доволен цена тоже приличная
ответить
4
Тут выше писали о Logitech F310. Да, отличный геймпад, и крестовина у него реально хорошая. Пользуюсь два с половиной года, очень доволен.
ответить
3
affalas
Абсолютно неудобный джойстик.Популярен благодаря тому что продавался за гроши абсолютно везде.ИМХО конечно,но для футбола просто швах из-за дикого дизайна нижних шифтов и классического расположения "Sony style" стика/крестовины.

Из все джойстиков попробованных мной,по удобству могу выделить 2:
Xbox 360/One контроллеры и контроллер NIntendo 64/Gamecube
После продолжительной игры на контроллерах подобных этим,остальные кажутся дико неудобными.
ответить
2
На самом деле все просто: кто-то в Китае догадался что рукояти геймпада нужно затянуть в резину. Нормальную такую резину, по которой не скользит рука и нет ощущения повсеместной пластмассы.

Нормальную такую резину, это которая слезет через пару недель? На 2ой ревизии дуалшока хороший пластик и в руках геймпад не скользит.

affalas
Лучше уж чутка переплатить и взять от хуана, либо дуалшок. Ну на крайний случай от хбокса360 проводной.
ответить
3
Вот некоторых не понять они что не понимают для кого статья или зашли похвастаться что они мажоры и могут себе все позволить или умные такие голодают чтоб что-то купить и остальные должны ровняться как дал один такой "умник" совет ? спуститесь на Землю и вспомните где живете плиз
ответить
1
PandaGoz
А зачем покупать пусть и дешевый,но девайс сомнительного качества и эргономики,когда есть эталонные модели,которые пусть и дороже,но проработают сверх гарантийного срока,их драйвера есть на любой калькулятор и сомнений в удобстве не будет?Скупой платит дважды...
ответить
3
Ниже будет имхо, сформированное после использования почти всех актуальных геймпадов.
Лучший геймпад для пк - элитный вариант xbox one (в диком восторге от него уже пару лет).
Если сравнивать обычный хуан с дуалшоком 4, то у хуана лучше эргономика (несимметричные стики) и курки (ход больше). У дуалшока лучше крестовина (каждая кнопка расположена отдельно) и верхние кнопки (нет этого «дешевого» щелчка при нажатии).
Стим контроллер хуже всего вышеперечисленного. Когда его берешь в руки, он создает сильное впечатление дешевого Китая. Единственный его реальный плюс - гироскоп в гонках.
PS Владею всеми перечисленными геймпадами, кроме дуалшока. Дуалшок неоднократно тестил у друга.
PS2 Перед покупкой чего-либо из вышеперечисленного, настоятельно рекомендую, подержать геймпад в магазине, чтобы потом не плеваться от формы, которая не зашла (руки у всех разные). Если решитесь на покупку стимконтроллера - ни в коем случае не покупайте его в наших магазинах. Платить дороже 2-3к за этот кусок пластика (именно по такой цене он продается на амазоне по скидке), я крайне не рекомендую.
ответить
2
А по мне обидна даже не реклама и даже не китай реплики популярных геймпадов.
Обидно то, что китай умеет делать неплохие девайсы для пользования. Но на Российский рынок они попадают редко, в отличие от того же IPega, который уже показал себя с не лучшей стороны.
ответить
3
Вот из-за таких вот дешевых "геймпадов" люди и утверждают что на клавомыше легче в игры играть. Я даже больше скажу, на гитаре легче играть в игры чем на этих недогеймпадах в новости.
ответить
3
_Lemon_
Почему нет ни слова о мертвых зонах? Ведь это один из самых важных параметров!
ответить
0
Жуткие уродцы. Лучше уж традиционные аналоги из Китая чем это. Хотя бы стоит раза в 2 дешевле. Единственно IPEGA PG - 9028 интересен. Постоянно тянутся переключать музыку через клаву крайне неудобно. А тут хоп-хоп и новая песенка.
ответить
6
Я балдею со своим беспроводным xeox'ом. Втыкается в комп через огромную usb флешку и крестовина немного сомнительная. Однако зарядки по ощущениям чуть ли не на 20 часов хватает. Подзаряжаю раз в неделю, а то и реже. Еще есть rapid fire с которым тот же армрестлинг в гта и любые qte, где нужно триста раз тыкнуть на одну кнопку за 3 секунды проходятся элементарно. Да и сами кнопки и курки шикарные. Уже 3 года работает идеально.

ответить
4
Вот в разборе если рискнете это говно брать )))
ответить
1
пользуюсь exeq stinger wr хоть меня жестоко и обманули
ответить
1
Drake_not_alone
НЕ знаю какую ты покупаешь технику но меня еще Китай не подводил не разу, руки из того места надо иметь ага ,видимо ты относишься как раз к тем кого я приписывал "экономным" людям" ну что ж удачи так жить раз нравиться но косо смотреть на тех кто живет по средствам не нужно а то знал я одного героя такого который хвастался и смеялся со всех со своим компом где была 1080 карта у него процц не помню но игры летали на ультра а на деле оказывается жил в сьемной однушке и питался чуть ли не дошираком и по его словам на 3-ех батрачил работах , здоровье точно спасибо в скором времени не скажет после такого ) понятно что не сопоставимы затраты но смысл в обоих случаях один)
ответить
0
Ну что, выиграл Реплика Wii U - Беспроводной геймпад, а к компу не подходит судя по описанию, отлична)
ответить
0
Себе такой приобрел. Думал будет удобным, но для меня не очень удобен, лучше бы просто с держателем купил.



ответить
0
X_ray_83
Правда? И как он там активизируеться?
Есть такое, что бы он не всегда работал?
ответить
0
Внешне это очень стильный !!гейпад!!

Это же, кстати, и самый тихий !!гейпад!!

Что происходит?
ответить
3
Хз кто этот мусор покупает, проще раз купить оригинальный геймпад от бокса/сони и забыть.
ответить
3
Rantao
Минутка забавных опечаток. Исправил, спасибо.
ответить
3
SerJey_
Вот такое всем падам китайским только снится ))) Настраивается в гонках через стим.
ответить
0
.caRtmaN.eRic.
Все это хорошо но здесь речь про подделки китайские которые этого функционала не имеют ! А если имеют стоят тех же 40-50$.
ответить
0
Производитель реплики DS4 китайская фирма SZKOSTON. Я от них на али покупал реплики DS3 с такими же значками на кнопках. По 500 рублей обошлись

X_ray_83 написал:
Вот в разборе если рискнете это говно брать )))

Уже по названию видео вижу, что автор олень. Сейчас бы путать реплику с фальсификатом, с подделкой под оригинал.

X_ray_83 написал:
Вот такое всем падам китайским только снится ))) Настраивается в гонках через стим.

Ну и долго ли ты так сможешь играть, держа геймпад на весу?
ответить
1
Приставки у меня нет и врядли будет, но на ПК я и малой частенько играем именно на падах. У меня их 4 - 2 Xbox one NEW (с улучшенной силой сигнала, заказывал на Амазоне по 39 баксов на распродажах + Майковский безпроводной контроллер, который КРАЙНЕ рекоммендую к безпроводным боксовским падам) и 2 реплики Betop - проводная и безпроводная (25 и 30 баксов на Али). Так вот, пришел к выводу, что эта несчастная разница в 10-15 баксов того не стоит. Реплики глючат иногда (заносит в сторону стик), крестовина время от времени нажимает сразу 2 направления и т.п. Малому пока даю играть на реплике (4 года ему), но в будущем больше реплики покупать не буду. Разница по деньгам не существенная, а по ощущениям серьезная. Планирую реплику использовать как замену, если оригинал выйдет из строя и буду ждать, пока приедет новый оригинал. Ну или если ещё гости прийдут и там втроем-четвером поиграть.
ответить
0
Для эмуляторов волне сгодятся. Но на замену оригиналу - нет.
ответить
2
affalas
F710 это наверное лучший геймпад на ПК, хоть и не дешёвый. (сейчас его цена составляет около 3к деревянных)
ответить
1
для себя пользуюсь логитеками F710 и Chealstream (проводной и без обратной связи, но имеет внутри встроенный вентилятор, для охлаждения рук), для друзей заказал на алиэкспрессе два беспроводных EasySMX за полтора рубля, если сломают - не жалко, китайские геймпады отлично работают, правда аналоги без мёртвых зон и слишком чувствительные для гонок и леталок, но порубиться толпой - самое то, работают, как и F710 от пальчиковых батареек (есть мнение, что к ним подходят аккумуляторы от икс-боксовских падов) и имеют несколько режимов подключения, в том числе и к ведройду (как по мне - так это извращение). Вышеупомянутые Ipega - хлам бесполезный, вообще не пойму зачем про них писать обзоры, они не поддерживают XPlay и мало в каких играх будут работать.
ответить
0
CTuKC
Подешевел он. Я безпроводной f710, два года назад брал почти за 5к. Но и не жалею, мне он нравится больше чем другие геймпады. А для телефона прикупил себе IPEGA PG-9023, раздвижной, с алишки за 1300р, доволен как слон, за год пользования ничего не сломалось.
ответить
0
Alex Coachman
Сейчас бы путать реплику с фальсификатом
Подделки они и в Африке подделки да еще цена в 30$ не слабая для такого мусора !
ответить
0
SanKa Games
Не так давно покупал такой, чтобы играть в кооператив The Way Out. Поиграли на нем два дня, потом сдал в СЦ магазина где брал. Отказал левый триггер. Конечно, это брак конкретной модели был, но и не считая этого модель джойстика не очень качественная. Пластик прямо-таки ультрабюджетный, кнопки нажимаются неприятно, а триггеры так вообще кошмар. Когда из СЦ разрешили произвести замену, тут же заменил его на оригинальный беспроводной X360 пад. Небо и земля.
ответить
1
skotchick
Почему у вас чуть что сразу все слезает, взрывается, сгорает, ворует деньги, не работает, бухает. И только один "АРИГИНАЛ" работает всегда чОтко. Просто признайся что ты задрот и тебе просто главное чтоб был оригинал
ответить
1
X_ray_83
Зато он в 4 раза дороже. Примерно все равно что сравнивать бмв и ваз. Главную свою функцию выполняют и тот и тот, разница только в том что ты переплатил больше ради плюшек.
ответить
1
Drake_not_alone
Затем что нет денег на оригинальный мб? Насчет эргономики вопрос спорный ибо все геймпады-неоригинал делаются в таком же форм-факторе как и хуан и соня, работа сверх гарантийного срока тоже под вопросом ибо у меня дефендер живет уже 5 год, а стоил он в 6 раз дешевле своих заводских собратьев, подключается ко всему без каких либо мучений, так что по большей части ты платишь за логотип, ну и гироскоп.
ответить
1
Sha-R
Он дороже на 15$ то есть 30% при стоимости 25-30$ это очень много для подделки !
Цена его максимум как дешевой клавы 5-10$ но там таких цен нет, выходят на хайпе
"PS4 USB проводной контроллер для Sony PlayStation 4"
Оригинал 40$ стоит в рознице, подделку покупать за 30$ это идиотия )))
ответить
1
X_ray_83
дуалшок стоит 4500р, а китайцы стоят от 500 до 2000
ответить
1
X_ray_83




ответить
0
X_ray_83
что то разница между 850 рублями (с мобильного приложения) и 4500 совсем не 10-15 долларов. А вполне себе почти в 5 раз
ответить
1
Sha-R
Речь про беспроводной он стоит 25-30$ ! Если проводной то X360 геймпад стоит 30$, смысла все равно в китае нет.
ответить
1
Sha-R
Dualshock 4 стоит 50$
Вот скрин не неси чушь ! Ты бы еще на Эльдорадо ссылку кинул )))
ответить
0
X_ray_83
лучше уж руль тогда купить... чем перед теликом вертеть руками )))
а тьфу, телека то у тебя нет -_-
ответить
0
Купил на алике 2 геймпада за 1200, отлично подходят как для PS так и для компа
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0
Лемон, блог норм, но неплохо бы фото мобильных геймпадов со вставленным телефоном, чтоб, как говорится, было нагляднее.
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ToL9H4uK
мобильных геймпадов

Некоторые игры поддерживает Xbox360
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0
Если рассматривать мобильный гейминг, то лучше уж ipega и moucut брать
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izzy_sky
Ipega PG 9076, идеально для мобильных игр, плюс он не трещит если его потрясти, собран плотно, зарядку держит долго. Брал за косарь с али. Единственное что к 10 винде коннектится с проблемами
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