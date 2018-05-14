8 геймпадов, которые смогли. Тест с GearBest

Что ж, приступим к заключительной в этом месяце статье о доступных по деньгам девайсах. На этот раз перед нами геймпады, их сразу 8 штук, и они из разных категорий. Какие-то универсальные и подключаются ко всему, включая холодильник. Какие предназначены только для мобильных устройств.
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Полностью уверен, что многие из вас часто играют на геймпадах или задумываются об их покупке. У меня же проблема лежит еще дальше, где-то на уровне «геймпад = расходный материал». Я много и часто играю как на консоли, таки на ПК. Но чаще на консоли, где у меня есть аж 4 геймпада, которые используются в том числе, когда приходят друзья для совместного увеселения. Есть и негативные моменты – геймпады часто банально ломали, а цена нового и оригинального контролера очень кусается.
Выход как всегда лежит в плоскости заменителей за более доступные деньги. А уж если вспомнить Xbox One Wireless Controller Elite с его заоблачной для рядового геймера ценой, то и вовсе за копейки. Очевидно, что вам придется идти на определенный компромисс и части дизайна и той самой «пластмассы», которая всегда становится камнем преткновения в комментариях. Но не об этом речь.
Выбирая геймпады, я старался взять что-то максимально копирующее старшие и проверенные аналоги. В случае с PS4 – реплики или полные копии. В случае с универсальными или мобильными геймпадами – копии привычного контролера от Xbox. Так, на мой взгляд, ты уж точно не прогадаешь с эргономикой аппарата. По крайней мере мне себя так хочется утешать.
Беспроводная реплика для PlayStation 4 Slim / Pro
Увы, но названия у этого контролера просто нет. Я не знаю кто его производитель и как он называется, но все это не имеет никакого значения. Просто потому что за 1800 неполных рублей вы получите фактически качество и уровень оригинального геймпада от Sony.
И это не преувеличение, перед вами полная копия оригинального геймпада, но с нюансами, которые делают его лучше. На самом деле все просто: кто-то в Китае догадался что рукояти геймпада нужно затянуть в резину. Нормальную такую резину, по которой не скользит рука и нет ощущения повсеместной пластмассы. И это сказано в контексте обзора дешевой китайской техники, да.
Отсюда убран световой индикатор, тач-панель уменьшена, но сохраняет вообще все функции, включая нажатия. Геймпад легко подключается к компьютеру как по проводу, так и без него через встроенный Bluetooth. Вибрация мощная, ничего не дребезжит и не хрустит. При этом на одной подзарядке геймпад выживает значительно дольше даже второй ревизии Dualshock 4 – играть можно около пяти часов к ряду без подзарядки.
На мой взгляд, отличный аналог оригинала или крайне удобный и хороший девайс для ПК. Судя по качеству сборки – проживет он долго и проблем не доставит никаких.
Проводная реплика для PlayStation 4 Slim / Pro
У верхнего образца, внезапно, оказался проводной брат-близнец. И вот его уже я готов поставить на какое-то чисто виртуальное первое место, несмотря на то, что он проводной. Откровенно говоря, это и есть весь его минус – наличие провода. Но этот минус с лихвой компенсируется еще меньшей ценой, которая равна где-то 1000 рублям, с учетом плавающего и прекрасного курса нашего рубля.
Тут все тоже самое, что и предшественника. Такая же резина на рукоятках, такое же качество сборки. Кнопки не шумят ни у одной из этих моделей, нет «звона» от их нажатия. Стики не пытаются рассыпаться в песок у вас на глазах. Фактически тут и правда не к чему прицепиться в части сборки и компонентов геймпада. Теста на количество нажатий не проводилось, но на несколько лет при бережном отношении такого геймпада хватит точно. Просто не стучите его об стол и не кидайте в стену.
Сам геймпад по ощущениям легче, пусть и незначительно. Понятно, что связано это с отсутствием внутри батарейки. Если вы покупаете геймпад именно для ПК и наличие шнура вас никак не смущает – это почти идеальный вариант для постоянных игр. Проверенная форма и эргономика вкупе с очень приятной ценой. Что еще нужно-то? Ах да… для тех, у кого вечно бомбит от производителя-нонейма. На обороте оригинального Dualshock 4, как и у этих двух, написано – Made in China. Я даже не удивлюсь, если их льют на одном заводе.
Проводной геймпад для Nintendo Switch и ПК
Очередной «нонейм» в нашем списке, который позиционируется как геймпад для Nintendo Switch. Но, видит бог, он подключается к чему угодно, кроме самого Switch. Такая вот забавная ирония или парадокс, как изволите.
Стоит он 800 рублей и за эти деньги с ним можно играть как на PS4, так и на ПК. Причем совершенно полноценно и без каких-либо проблем. Стандартных драйверов Windows хватает чтобы подцепить его прямо во время игры и сразу же играть. Например, часть Far Cry 5 я проходил именно на нем.
Внешне, конечно, это самое изысканное произведение пластмассового искусства, но с этим можно жить. Особенно на фоне цены и того, что собран он вполне хорошо. Все тот же Far Cry 5 и часть God of War он выдержал, а это то еще испытание для неуравновешенного меня и очень активных игр. Вибрации, кстати, нет. Вес очень легкий, если бы не шнур – был бы почти неощутимым. Но это, скорее, плюс.
Курки не люфтят, очень плавные в нажатиях. Стики не проваливаются и по все зоне отклонения работают плавно. Нажатие кнопок – гулкое, без каких-то скрежетов и такого характерного для дешевой пластмассы звона. Как второй манипулятор для какого-нибудь файтинга или игр других жанров подходит. Что до его долговечности, то тут все зависит только от вас и вашей аккуратности. Я бы, например, не назвал корпус данного геймпада очень надежным. Хотя в тоже время он не выдает в себе никаких звуков, тресков и на скручивание не поддается.
Этот понравился мне очень сильно, но с нюансами. Я не смог подключить его к PS4. Правда, этого и не документируется производителем. Подключение к ПК и беспроводное подключение к телефону происходит без проблем.
Внешне это очень стильный геймпад, полностью выполненные из софт-тач пластика. Он матово-черный, а основания стиков и держатель телефона сделаны из синей глянцевой пластмассы. Выглядит очень стильно и эффектно. При этом никто не забил на функциональность.
С ПК все ясно – воткнул USB шнурок и можно играть. В случае с телефоном или какой-нибудь тв-приставкой на Android придется расчехлить Bluetooth и предварительно соединить устройства. Происходит это быстро и без плясок с бубном.
Кнопки этого геймпада имеют подсветку, вибрации нет. Можно использовать как пульт для медиацентра, внизу геймпада предусмотрены миниатюрные и привычные кнопки управлением воспроизведения медиа-файлов. Внутри девайса спрятан фиксатор для телефона в горизонтальном положении. Просто тяните яркую синюю часть и вставляете телефон. Держится крепко. Вытряхнуть телефон я так и не смог. Сам фиксатор не хлипкий.
Кнопки и стики не вызывают раздражения. Все нажимается и звучит совершенно штатно для любого нормального геймпада. Эргономика удобная за счет частичного копирования контролера Xbox. Заряда батареи хватает где-то часа на три с лишним.
Отличная вещь, если честно. Удобная и красивая, качественно собранная.
Универсальный беспроводной контроллер ipega PG – 9078
А вот это – совершенно классический представитель геймпадов. Особенность его разве что в том, что он универсальный и действительно подключается ко всему на свете. При желании, подключите его к холодильнику или телевизору со Smart-TV.
Никаких откровений или неожиданностей тут нет. Негатива тоже нет, если что. Держатель для телефона идет в комплекте и крепится с тыльной стороны геймпада, не самый крепкий фиксатор. Для комфортной игры на телефоне приходится всегда держать геймпад вместе с телефоном на нем чуть горизонтальнее обычного или телефон норовит упасть дисплеем на ваши же руки.
Корпус устройства крепкий, но сам он очень легкий. Батареи хватает в целом часа на 4, что удивительно. Кнопки слегка «звенят» при нажатии. А вот стики и крестовина работают отменно. Вполне себе достойный геймпад за свои деньги. Со временем к нему привыкаешь, он очень удобен как игре на телефоне, так и без него.
А вот тут мы с вами полноценно вступили в царство мобильного гейминга. Этот геймпад уже целиком сделан для игр на телефоне и никак этого не скрывает. Он не подключается ник чему по проводу, только к телефону или другим устройствам под управлением Andorid.
Внешний вид и качество сборки без нареканий. Материалы приятные, геймпад в меру тяжелый. Я бы сказал «приятно» тяжелый, а в купе с телефоном в фиксаторе – по весу ощущается как полноценный геймпад. И ему бы таким как раз не мешало бы быть.
Крепление телефона крепкое, он никуда не пытается упасть, только вот угол отклонения фиксатора не так уж и велик, приходится приспосабливаться. В сидячем положении более чем удобно, а вот в лежачем приходится слегка отклонять кисти рук. Правда, если углы обзора дисплея телефона большие – проблемы не наблюдается.
Стики, курки, кнопки – без нареканий вообще. Тихо, мирно и плавно в полном смысле этих слов. Сам корпус слегка рифленый в месте для рук, что делает его тактильно очень приятным и крепко сидящим в ладонях.
Можно смело брать, если братишка или сестренка любят играть на телефоне в Fortnite или PUBG. Да и самому вполне удобно будет играться.
Беспроводной геймпад IPEGA PG – 9069
Еще один полноценный представитель мобильного гейминга. Кстати, который поддерживает и подключение к ПК. Правда, придется немного поколдовать с настройками, но там не сложно.
Очень похож внешне на Xbox One Wireless Controller Elite ну или, по крайней мере, схематически пытается копировать его дизайн. В принципе, чисто внешне выглядит это очень эффектно, а используемые материалы хороши. Пластмасса матированная и пористая, удобно держать в руках. Тоже самое касается и активных элементов: кнопки, стики, крестовина и курки имеют плавные нажатия, не шумят и не «гудят».
Эргономически очень удобен. Держатель телефона идет в комплекте отдельно, присоединяться опять-таки с тыльной стороны геймпада и тут это полноценный и очень удобный на фоне остальных фиксатор. Из всех представленных геймпадов тут – этот лучше всего справляется с фиксацией и удобством расположения телефона.
Геймпад достаточно тяжелый, в руке сидит уверенно. Сенсорную панель можно использовать вместо мышки, кстати. Вполне нормальная чувствительность, правда, сам тач не сделан кнопкой. Даже и не знаю, чего добавить. Это просто достаточно хороший контролер для игры на телефоне или ПК. Прослужит явно долго, ибо выглядит и ощущается совершенно крепким и полноценным устройством.
Беспроводной контроллер в U Pro
А это называется «осечка». Увы, но я совершил ошибку при выборе геймпада или был слишком уверен в том, что специально указанное предупреждение о том, что данный контролер работает только в связке с ПО Nintendo Wii U – это всего лишь буквы, которые читать необязательно.
Был уверен, что смогу подцепить его или к ПК, или хотя бы в Switch. Nintendo же тоже. Чуда не случилось, геймпад действительно работает только в среде Nintendo Wii U и с этим придется смириться.
Но я могу объяснить почему я выбрал этот геймпад в надежде, что он подключиться к чему-то другому – все дело в дизайне. Он просто обалденный. Лицевая часть контролера полностью глянцевая и выглядит это просто как-то гипнотически для меня. С точки зрения практики – это, конечно, то еще удовольствие, поскольку любой глянец имеет стойкую любовь к маркости поверхности. Тем не менее, я никак не мог пропустить эту модель.
Проверить длительность работы не получилось, зато качество сборки и активные элементы – одни из лучших среди представленных в обзоре. Это же, кстати, и самый тихий геймпад из всех представленных. И чисто эргономически очень удобный. Жаль, что у меня нет Nintendo Wii U.
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Что до выводов, то в этот раз я совершенно доволен каждым из геймпадов. Найти простое, дешевое и доступное устройство оказалось очень легко. Несмотря на расхожее мнение о качестве продукции из Китая, я раз за разом убеждаюсь, что все это не более чем нежелание признавать очевидное.
Пока на рынке есть такая продукция и ее качество постоянно растет – мы будем получать конкуренцию и товары, которые действительна можно брать за бросовые цены при условии, что они выполняют все тот же функционал, как и старшие брэнды. А если не видно значительной разницы или эта разница не столь важна, то зачем платить больше?
Словом, при следующей поломке очередного геймпада я однозначно поверну голову в сторону какого-то китайского бренда и не буду тратить свое время на бесконечные войны в комментариях ввиду их бесполезности. Можно сколько угодно воротить нос, но факт остается фактом: такую продукцию можно и нужно покупать, если в вашей голове не сидит маленький маркетолог и не стучит в бубен с мантрой о бренде.
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да это тупорылый рекламный пост, как такое вообще пропускают.
Особенно проиграл про геймпад для пс4 беспроводной, где не сказано про пердолинг с постоянной перепрошивкой геймпада при обновлении прошивки на самой пс4.
ну когда блог от всефорумного МД PG, то вопрос исчерпывается сам собой...
А как же хороший Logitech?
лучше сэкономить на завтраках, но купить что- то, что работает из коробки и без танцев с бубном. чем китай, который в итоге полетит в мусорку. говорю как обладатель кучи падов и дешманских( ни один дольше полугода не прожил) и фирменных. лучший имхо боксовский: моему больше пяти лет и пережил он реально многое и полеты об стену и долбежку ярости по кнопкам и переезды: что то дребезжит внутри и резину на стиках жена ногтями покоцала- а так как новый. а китай это: проблемы с подключением в играх: танцы с эмуляторами, огромные мертвые зоны на курках, стиках и/или кнопках, дешманский пластик на механических частях и тонкая резина на мембранах, из-за чего долго они не живут.
Автор этих изображений решил сделать кадры прямо во время обеда))))))
DEXP G2 XI, но не везде есть версия с XInput.
Его проводная версия отлично работает. К беспроводной есть вопросы.
Самая убойная крестовина, хуан и плойка курят в сторонке.
Пользуюсь 2 года+, никаких нареканий не возникало. Разве что, иногда приходится менять батарейки
Вот батарейки меня и смущают. Даже в самом дешевом китайском джойстике часто бывает самый простенький, но аккумулятор. Здесь же словно поиздевались. Стоил бы он на пару долларов дороже, зато удобства было бы куда больше.
Так чтобы видно было, что тестировали их, а не просто распаковали))
у меня курки троят жестко
Абсолютно неудобный джойстик.Популярен благодаря тому что продавался за гроши абсолютно везде.ИМХО конечно,но для футбола просто швах из-за дикого дизайна нижних шифтов и классического расположения "Sony style" стика/крестовины.
Из все джойстиков попробованных мной,по удобству могу выделить 2:
Xbox 360/One контроллеры и контроллер NIntendo 64/Gamecube
После продолжительной игры на контроллерах подобных этим,остальные кажутся дико неудобными.
Нормальную такую резину, это которая слезет через пару недель? На 2ой ревизии дуалшока хороший пластик и в руках геймпад не скользит.
affalas
Лучше уж чутка переплатить и взять от хуана, либо дуалшок. Ну на крайний случай от хбокса360 проводной.
А зачем покупать пусть и дешевый,но девайс сомнительного качества и эргономики,когда есть эталонные модели,которые пусть и дороже,но проработают сверх гарантийного срока,их драйвера есть на любой калькулятор и сомнений в удобстве не будет?Скупой платит дважды...
Лучший геймпад для пк - элитный вариант xbox one (в диком восторге от него уже пару лет).
Если сравнивать обычный хуан с дуалшоком 4, то у хуана лучше эргономика (несимметричные стики) и курки (ход больше). У дуалшока лучше крестовина (каждая кнопка расположена отдельно) и верхние кнопки (нет этого «дешевого» щелчка при нажатии).
Стим контроллер хуже всего вышеперечисленного. Когда его берешь в руки, он создает сильное впечатление дешевого Китая. Единственный его реальный плюс - гироскоп в гонках.
PS Владею всеми перечисленными геймпадами, кроме дуалшока. Дуалшок неоднократно тестил у друга.
PS2 Перед покупкой чего-либо из вышеперечисленного, настоятельно рекомендую, подержать геймпад в магазине, чтобы потом не плеваться от формы, которая не зашла (руки у всех разные). Если решитесь на покупку стимконтроллера - ни в коем случае не покупайте его в наших магазинах. Платить дороже 2-3к за этот кусок пластика (именно по такой цене он продается на амазоне по скидке), я крайне не рекомендую.
Обидно то, что китай умеет делать неплохие девайсы для пользования. Но на Российский рынок они попадают редко, в отличие от того же IPega, который уже показал себя с не лучшей стороны.
Почему нет ни слова о мертвых зонах? Ведь это один из самых важных параметров!
НЕ знаю какую ты покупаешь технику но меня еще Китай не подводил не разу, руки из того места надо иметь ага ,видимо ты относишься как раз к тем кого я приписывал "экономным" людям" ну что ж удачи так жить раз нравиться но косо смотреть на тех кто живет по средствам не нужно а то знал я одного героя такого который хвастался и смеялся со всех со своим компом где была 1080 карта у него процц не помню но игры летали на ультра а на деле оказывается жил в сьемной однушке и питался чуть ли не дошираком и по его словам на 3-ех батрачил работах , здоровье точно спасибо в скором времени не скажет после такого ) понятно что не сопоставимы затраты но смысл в обоих случаях один)
Правда? И как он там активизируеться?
Есть такое, что бы он не всегда работал?
Что происходит?
Минутка забавных опечаток. Исправил, спасибо.
Вот такое всем падам китайским только снится ))) Настраивается в гонках через стим.
Все это хорошо но здесь речь про подделки китайские которые этого функционала не имеют ! А если имеют стоят тех же 40-50$.
Уже по названию видео вижу, что автор олень. Сейчас бы путать реплику с фальсификатом, с подделкой под оригинал.
Ну и долго ли ты так сможешь играть, держа геймпад на весу?
F710 это наверное лучший геймпад на ПК, хоть и не дешёвый. (сейчас его цена составляет около 3к деревянных)
Подешевел он. Я безпроводной f710, два года назад брал почти за 5к. Но и не жалею, мне он нравится больше чем другие геймпады. А для телефона прикупил себе IPEGA PG-9023, раздвижной, с алишки за 1300р, доволен как слон, за год пользования ничего не сломалось.
Сейчас бы путать реплику с фальсификатом
Подделки они и в Африке подделки да еще цена в 30$ не слабая для такого мусора !
Не так давно покупал такой, чтобы играть в кооператив The Way Out. Поиграли на нем два дня, потом сдал в СЦ магазина где брал. Отказал левый триггер. Конечно, это брак конкретной модели был, но и не считая этого модель джойстика не очень качественная. Пластик прямо-таки ультрабюджетный, кнопки нажимаются неприятно, а триггеры так вообще кошмар. Когда из СЦ разрешили произвести замену, тут же заменил его на оригинальный беспроводной X360 пад. Небо и земля.
Почему у вас чуть что сразу все слезает, взрывается, сгорает, ворует деньги, не работает, бухает. И только один "АРИГИНАЛ" работает всегда чОтко. Просто признайся что ты задрот и тебе просто главное чтоб был оригинал
Зато он в 4 раза дороже. Примерно все равно что сравнивать бмв и ваз. Главную свою функцию выполняют и тот и тот, разница только в том что ты переплатил больше ради плюшек.
Затем что нет денег на оригинальный мб? Насчет эргономики вопрос спорный ибо все геймпады-неоригинал делаются в таком же форм-факторе как и хуан и соня, работа сверх гарантийного срока тоже под вопросом ибо у меня дефендер живет уже 5 год, а стоил он в 6 раз дешевле своих заводских собратьев, подключается ко всему без каких либо мучений, так что по большей части ты платишь за логотип, ну и гироскоп.
Он дороже на 15$ то есть 30% при стоимости 25-30$ это очень много для подделки !
Цена его максимум как дешевой клавы 5-10$ но там таких цен нет, выходят на хайпе
"PS4 USB проводной контроллер для Sony PlayStation 4"
Оригинал 40$ стоит в рознице, подделку покупать за 30$ это идиотия )))
дуалшок стоит 4500р, а китайцы стоят от 500 до 2000
что то разница между 850 рублями (с мобильного приложения) и 4500 совсем не 10-15 долларов. А вполне себе почти в 5 раз
Речь про беспроводной он стоит 25-30$ ! Если проводной то X360 геймпад стоит 30$, смысла все равно в китае нет.
Dualshock 4 стоит 50$
Вот скрин не неси чушь ! Ты бы еще на Эльдорадо ссылку кинул )))
лучше уж руль тогда купить... чем перед теликом вертеть руками )))
а тьфу, телека то у тебя нет -_-
мобильных геймпадов
Некоторые игры поддерживает Xbox360
Ipega PG 9076, идеально для мобильных игр, плюс он не трещит если его потрясти, собран плотно, зарядку держит долго. Брал за косарь с али. Единственное что к 10 винде коннектится с проблемами