8 геймпадов, которые смогли. Тест с GearBest ©

Что ж, приступим к заключительной в этом месяце статье о доступных по деньгам девайсах. На этот раз перед нами геймпады, их сразу 8 штук, и они из разных категорий. Какие-то универсальные и подключаются ко всему, включая холодильник. Какие предназначены только для мобильных устройств.

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Полностью уверен, что многие из вас часто играют на геймпадах или задумываются об их покупке. У меня же проблема лежит еще дальше, где-то на уровне «геймпад = расходный материал». Я много и часто играю как на консоли, таки на ПК. Но чаще на консоли, где у меня есть аж 4 геймпада, которые используются в том числе, когда приходят друзья для совместного увеселения. Есть и негативные моменты – геймпады часто банально ломали, а цена нового и оригинального контролера очень кусается.

Выход как всегда лежит в плоскости заменителей за более доступные деньги. А уж если вспомнить Xbox One Wireless Controller Elite с его заоблачной для рядового геймера ценой, то и вовсе за копейки. Очевидно, что вам придется идти на определенный компромисс и части дизайна и той самой «пластмассы», которая всегда становится камнем преткновения в комментариях. Но не об этом речь.

Выбирая геймпады, я старался взять что-то максимально копирующее старшие и проверенные аналоги. В случае с PS4 – реплики или полные копии. В случае с универсальными или мобильными геймпадами – копии привычного контролера от Xbox. Так, на мой взгляд, ты уж точно не прогадаешь с эргономикой аппарата. По крайней мере мне себя так хочется утешать.

Беспроводная реплика для PlayStation 4 Slim / Pro

Увы, но названия у этого контролера просто нет. Я не знаю кто его производитель и как он называется, но все это не имеет никакого значения. Просто потому что за 1800 неполных рублей вы получите фактически качество и уровень оригинального геймпада от Sony.

И это не преувеличение, перед вами полная копия оригинального геймпада, но с нюансами, которые делают его лучше. На самом деле все просто: кто-то в Китае догадался что рукояти геймпада нужно затянуть в резину. Нормальную такую резину, по которой не скользит рука и нет ощущения повсеместной пластмассы. И это сказано в контексте обзора дешевой китайской техники, да.

Отсюда убран световой индикатор, тач-панель уменьшена, но сохраняет вообще все функции, включая нажатия. Геймпад легко подключается к компьютеру как по проводу, так и без него через встроенный Bluetooth. Вибрация мощная, ничего не дребезжит и не хрустит. При этом на одной подзарядке геймпад выживает значительно дольше даже второй ревизии Dualshock 4 – играть можно около пяти часов к ряду без подзарядки.

На мой взгляд, отличный аналог оригинала или крайне удобный и хороший девайс для ПК. Судя по качеству сборки – проживет он долго и проблем не доставит никаких.

Проводная реплика для PlayStation 4 Slim / Pro

У верхнего образца, внезапно, оказался проводной брат-близнец. И вот его уже я готов поставить на какое-то чисто виртуальное первое место, несмотря на то, что он проводной. Откровенно говоря, это и есть весь его минус – наличие провода. Но этот минус с лихвой компенсируется еще меньшей ценой, которая равна где-то 1000 рублям, с учетом плавающего и прекрасного курса нашего рубля.

Тут все тоже самое, что и предшественника. Такая же резина на рукоятках, такое же качество сборки. Кнопки не шумят ни у одной из этих моделей, нет «звона» от их нажатия. Стики не пытаются рассыпаться в песок у вас на глазах. Фактически тут и правда не к чему прицепиться в части сборки и компонентов геймпада. Теста на количество нажатий не проводилось, но на несколько лет при бережном отношении такого геймпада хватит точно. Просто не стучите его об стол и не кидайте в стену.

Сам геймпад по ощущениям легче, пусть и незначительно. Понятно, что связано это с отсутствием внутри батарейки. Если вы покупаете геймпад именно для ПК и наличие шнура вас никак не смущает – это почти идеальный вариант для постоянных игр. Проверенная форма и эргономика вкупе с очень приятной ценой. Что еще нужно-то? Ах да… для тех, у кого вечно бомбит от производителя-нонейма. На обороте оригинального Dualshock 4, как и у этих двух, написано – Made in China. Я даже не удивлюсь, если их льют на одном заводе.

Проводной геймпад для Nintendo Switch и ПК

Очередной «нонейм» в нашем списке, который позиционируется как геймпад для Nintendo Switch. Но, видит бог, он подключается к чему угодно, кроме самого Switch. Такая вот забавная ирония или парадокс, как изволите.

Стоит он 800 рублей и за эти деньги с ним можно играть как на PS4, так и на ПК. Причем совершенно полноценно и без каких-либо проблем. Стандартных драйверов Windows хватает чтобы подцепить его прямо во время игры и сразу же играть. Например, часть Far Cry 5 я проходил именно на нем.

Внешне, конечно, это самое изысканное произведение пластмассового искусства, но с этим можно жить. Особенно на фоне цены и того, что собран он вполне хорошо. Все тот же Far Cry 5 и часть God of War он выдержал, а это то еще испытание для неуравновешенного меня и очень активных игр. Вибрации, кстати, нет. Вес очень легкий, если бы не шнур – был бы почти неощутимым. Но это, скорее, плюс.

Курки не люфтят, очень плавные в нажатиях. Стики не проваливаются и по все зоне отклонения работают плавно. Нажатие кнопок – гулкое, без каких-то скрежетов и такого характерного для дешевой пластмассы звона. Как второй манипулятор для какого-нибудь файтинга или игр других жанров подходит. Что до его долговечности, то тут все зависит только от вас и вашей аккуратности. Я бы, например, не назвал корпус данного геймпада очень надежным. Хотя в тоже время он не выдает в себе никаких звуков, тресков и на скручивание не поддается.

Беспроводной IPEGA PG – 9028

Этот понравился мне очень сильно, но с нюансами. Я не смог подключить его к PS4. Правда, этого и не документируется производителем. Подключение к ПК и беспроводное подключение к телефону происходит без проблем.

Внешне это очень стильный геймпад, полностью выполненные из софт-тач пластика. Он матово-черный, а основания стиков и держатель телефона сделаны из синей глянцевой пластмассы. Выглядит очень стильно и эффектно. При этом никто не забил на функциональность.

С ПК все ясно – воткнул USB шнурок и можно играть. В случае с телефоном или какой-нибудь тв-приставкой на Android придется расчехлить Bluetooth и предварительно соединить устройства. Происходит это быстро и без плясок с бубном.

Кнопки этого геймпада имеют подсветку, вибрации нет. Можно использовать как пульт для медиацентра, внизу геймпада предусмотрены миниатюрные и привычные кнопки управлением воспроизведения медиа-файлов. Внутри девайса спрятан фиксатор для телефона в горизонтальном положении. Просто тяните яркую синюю часть и вставляете телефон. Держится крепко. Вытряхнуть телефон я так и не смог. Сам фиксатор не хлипкий.

Кнопки и стики не вызывают раздражения. Все нажимается и звучит совершенно штатно для любого нормального геймпада. Эргономика удобная за счет частичного копирования контролера Xbox. Заряда батареи хватает где-то часа на три с лишним.

Отличная вещь, если честно. Удобная и красивая, качественно собранная.

Универсальный беспроводной контроллер ipega PG – 9078

А вот это – совершенно классический представитель геймпадов. Особенность его разве что в том, что он универсальный и действительно подключается ко всему на свете. При желании, подключите его к холодильнику или телевизору со Smart-TV.

Никаких откровений или неожиданностей тут нет. Негатива тоже нет, если что. Держатель для телефона идет в комплекте и крепится с тыльной стороны геймпада, не самый крепкий фиксатор. Для комфортной игры на телефоне приходится всегда держать геймпад вместе с телефоном на нем чуть горизонтальнее обычного или телефон норовит упасть дисплеем на ваши же руки.

Корпус устройства крепкий, но сам он очень легкий. Батареи хватает в целом часа на 4, что удивительно. Кнопки слегка «звенят» при нажатии. А вот стики и крестовина работают отменно. Вполне себе достойный геймпад за свои деньги. Со временем к нему привыкаешь, он очень удобен как игре на телефоне, так и без него.

Беспроводной MOCUTE - 050

А вот тут мы с вами полноценно вступили в царство мобильного гейминга. Этот геймпад уже целиком сделан для игр на телефоне и никак этого не скрывает. Он не подключается ник чему по проводу, только к телефону или другим устройствам под управлением Andorid.

Внешний вид и качество сборки без нареканий. Материалы приятные, геймпад в меру тяжелый. Я бы сказал «приятно» тяжелый, а в купе с телефоном в фиксаторе – по весу ощущается как полноценный геймпад. И ему бы таким как раз не мешало бы быть.

Крепление телефона крепкое, он никуда не пытается упасть, только вот угол отклонения фиксатора не так уж и велик, приходится приспосабливаться. В сидячем положении более чем удобно, а вот в лежачем приходится слегка отклонять кисти рук. Правда, если углы обзора дисплея телефона большие – проблемы не наблюдается.

Стики, курки, кнопки – без нареканий вообще. Тихо, мирно и плавно в полном смысле этих слов. Сам корпус слегка рифленый в месте для рук, что делает его тактильно очень приятным и крепко сидящим в ладонях.

Можно смело брать, если братишка или сестренка любят играть на телефоне в Fortnite или PUBG. Да и самому вполне удобно будет играться.

Беспроводной геймпад IPEGA PG – 9069

Еще один полноценный представитель мобильного гейминга. Кстати, который поддерживает и подключение к ПК. Правда, придется немного поколдовать с настройками, но там не сложно.

Очень похож внешне на Xbox One Wireless Controller Elite ну или, по крайней мере, схематически пытается копировать его дизайн. В принципе, чисто внешне выглядит это очень эффектно, а используемые материалы хороши. Пластмасса матированная и пористая, удобно держать в руках. Тоже самое касается и активных элементов: кнопки, стики, крестовина и курки имеют плавные нажатия, не шумят и не «гудят».

Эргономически очень удобен. Держатель телефона идет в комплекте отдельно, присоединяться опять-таки с тыльной стороны геймпада и тут это полноценный и очень удобный на фоне остальных фиксатор. Из всех представленных геймпадов тут – этот лучше всего справляется с фиксацией и удобством расположения телефона.

Геймпад достаточно тяжелый, в руке сидит уверенно. Сенсорную панель можно использовать вместо мышки, кстати. Вполне нормальная чувствительность, правда, сам тач не сделан кнопкой. Даже и не знаю, чего добавить. Это просто достаточно хороший контролер для игры на телефоне или ПК. Прослужит явно долго, ибо выглядит и ощущается совершенно крепким и полноценным устройством.

Беспроводной контроллер в U Pro

А это называется «осечка». Увы, но я совершил ошибку при выборе геймпада или был слишком уверен в том, что специально указанное предупреждение о том, что данный контролер работает только в связке с ПО Nintendo Wii U – это всего лишь буквы, которые читать необязательно.

Был уверен, что смогу подцепить его или к ПК, или хотя бы в Switch. Nintendo же тоже. Чуда не случилось, геймпад действительно работает только в среде Nintendo Wii U и с этим придется смириться.

Но я могу объяснить почему я выбрал этот геймпад в надежде, что он подключиться к чему-то другому – все дело в дизайне. Он просто обалденный. Лицевая часть контролера полностью глянцевая и выглядит это просто как-то гипнотически для меня. С точки зрения практики – это, конечно, то еще удовольствие, поскольку любой глянец имеет стойкую любовь к маркости поверхности. Тем не менее, я никак не мог пропустить эту модель.

Проверить длительность работы не получилось, зато качество сборки и активные элементы – одни из лучших среди представленных в обзоре. Это же, кстати, и самый тихий геймпад из всех представленных. И чисто эргономически очень удобный. Жаль, что у меня нет Nintendo Wii U.

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Что до выводов, то в этот раз я совершенно доволен каждым из геймпадов. Найти простое, дешевое и доступное устройство оказалось очень легко. Несмотря на расхожее мнение о качестве продукции из Китая, я раз за разом убеждаюсь, что все это не более чем нежелание признавать очевидное.

Пока на рынке есть такая продукция и ее качество постоянно растет – мы будем получать конкуренцию и товары, которые действительна можно брать за бросовые цены при условии, что они выполняют все тот же функционал, как и старшие брэнды. А если не видно значительной разницы или эта разница не столь важна, то зачем платить больше?

Словом, при следующей поломке очередного геймпада я однозначно поверну голову в сторону какого-то китайского бренда и не буду тратить свое время на бесконечные войны в комментариях ввиду их бесполезности. Можно сколько угодно воротить нос, но факт остается фактом: такую продукцию можно и нужно покупать, если в вашей голове не сидит маленький маркетолог и не стучит в бубен с мантрой о бренде.

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