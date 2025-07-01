ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
MiSide 11.12.2024
Адвенчура, Инди, От первого лица
9.1 4 255 оценок

По инди-хоррору MiSide выйдет манга

RedDay13 RedDay13

Официальная манга по мотивам инди-хита MiSide поступит в продажу уже этим летом.

По сюжету протагонист игры MiSide находит загадочную мангу. Но это не просто книга — она открывает путь в новые миры, полные сюрпризов и мета-реальности.

Сценарий написал Виталий Терлецкий, художник — Евгения Чащина. Манга создана с одобрения и при участии авторов игры.

+ ещё 2 картинки

Читателей ждут:

  • Совершенно новые "Миты" в жанрах сёнен, сёдзё, slice of life и хоррор
  • Встречи со знакомыми героями из игры
  • Интерактив, возможный только в бумажной версии
  • 136 страниц оригинального контента
  • Метанарратив и жанровая деконструкция в духе оригинала

Предзаказ стартует 8 июля на сайте издательства "Терлецки Комикс". Будут доступны специальные издания, альтернативные обложки, бонусы и приглашённые авторы. В магазинах манга появится в конце августа.

20
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-
6
Gords

Типа, если комикс чёрно-белый и персонажи с большими глазами, то уже манга?

1
NorutaUz

Мангу от комиксов отличает примерно то же, что и аниме от мультфильмов

QuirsQwQ

Руки на стол!

1
OmniscientZerif

Одобряю

HoganHog