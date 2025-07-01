По инди-хоррору MiSide выйдет манга

Официальная манга по мотивам инди-хита MiSide поступит в продажу уже этим летом.

По сюжету протагонист игры MiSide находит загадочную мангу. Но это не просто книга — она открывает путь в новые миры, полные сюрпризов и мета-реальности.

Сценарий написал Виталий Терлецкий, художник — Евгения Чащина. Манга создана с одобрения и при участии авторов игры.

Читателей ждут:

Совершенно новые "Миты" в жанрах сёнен, сёдзё, slice of life и хоррор

Встречи со знакомыми героями из игры

Интерактив, возможный только в бумажной версии

136 страниц оригинального контента

Метанарратив и жанровая деконструкция в духе оригинала

Предзаказ стартует 8 июля на сайте издательства "Терлецки Комикс". Будут доступны специальные издания, альтернативные обложки, бонусы и приглашённые авторы. В магазинах манга появится в конце августа.