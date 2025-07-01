По инди-хоррору MiSide выйдет манга

Официальная манга по мотивам инди-хита MiSide поступит в продажу уже этим летом.
По сюжету протагонист игры MiSide находит загадочную мангу. Но это не просто книга — она открывает путь в новые миры, полные сюрпризов и мета-реальности.
Сценарий написал Виталий Терлецкий, художник — Евгения Чащина. Манга создана с одобрения и при участии авторов игры.
Читателей ждут:
- Совершенно новые "Миты" в жанрах сёнен, сёдзё, slice of life и хоррор
- Встречи со знакомыми героями из игры
- Интерактив, возможный только в бумажной версии
- 136 страниц оригинального контента
- Метанарратив и жанровая деконструкция в духе оригинала
Предзаказ стартует 8 июля на сайте издательства "Терлецки Комикс". Будут доступны специальные издания, альтернативные обложки, бонусы и приглашённые авторы. В магазинах манга появится в конце августа.
Типа, если комикс чёрно-белый и персонажи с большими глазами, то уже манга?
Мангу от комиксов отличает примерно то же, что и аниме от мультфильмов
Руки на стол!
Одобряю