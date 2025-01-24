"Теперь буду жить с Митой" - энтузиаст создает VR-мод для MiSide

Энтузиаст под ником PureDark создает модификацию, которая превращает отечественную MiSide в игру для VR. Разработчик активно публикует свои результаты и делится видео с геймплеем хоррора. Удобным подспорьем для моддера является наличие в игре физики множества объектов: частей одежды, волос и предметов.

Геймеры остались в восторге от мода и не могут дождаться, чтобы обнять Миту практически по-настоящему. Пользователи похвалили автора за проделанную работу и негодуют, почему создатели MiSide не внедрили VR-функции в игру на релизе. Дата выхода мода пока неизвестна.

Этот братишка [автор мода] воплощает нашу мечту в реальность.

Разработчик мода единственный, кто может спасти нас. Он решил создать VR-мод, пока разработчики сами не решили это сделать. Моддер наша последняя надежда.

Теперь буду жить вместе с Митой.

Лучший мод в истории.

MiSide вышла 11 декабря 2024 года на ПК и практически сразу стала всемирно известной и обеспечила своим создателям солидные доходы. Некоторые россиянки восприняли хоррор оскорбительным для женщин и потребовали запретить игру.