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MiSide 11.12.2024
Адвенчура, Инди, От первого лица
9.3 2 851 оценка

"Теперь буду жить с Митой" - энтузиаст создает VR-мод для MiSide

Simple Jack
Новости

Энтузиаст под ником PureDark создает модификацию, которая превращает отечественную MiSide в игру для VR. Разработчик активно публикует свои результаты и делится видео с геймплеем хоррора. Удобным подспорьем для моддера является наличие в игре физики множества объектов: частей одежды, волос и предметов.

Геймеры остались в восторге от мода и не могут дождаться, чтобы обнять Миту практически по-настоящему. Пользователи похвалили автора за проделанную работу и негодуют, почему создатели MiSide не внедрили VR-функции в игру на релизе. Дата выхода мода пока неизвестна.

Этот братишка [автор мода] воплощает нашу мечту в реальность.
Разработчик мода единственный, кто может спасти нас. Он решил создать VR-мод, пока разработчики сами не решили это сделать. Моддер наша последняя надежда.
Теперь буду жить вместе с Митой.
Лучший мод в истории.

MiSide вышла 11 декабря 2024 года на ПК и практически сразу стала всемирно известной и обеспечила своим создателям солидные доходы. Некоторые россиянки восприняли хоррор оскорбительным для женщин и потребовали запретить игру.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Strawberry Pimp

Всем Валера, я привет!

3
hpi

Прувет, я Вальдемар.

1
BewitchingBaron
Некоторые россиянки восприняли хоррор оскорбительным для женщин и потребовали запретить игру.

но на фемкомычание всем оказалось по"уй

3
inkomniak

да все бабы нафиг не нужны стали)))

0
Вадим Якимов

продажи игре в основном инцелы и сделали..)

-6