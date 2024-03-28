Большой открытый мир и новые экспериментальные механики: инсайдер поделился подробностями Monster Hunter Wilds

После огромного успеха Monster Hunter World (более 25 миллионов проданных копий и статус самой продаваемой игры Capcom) и хорошо встреченной Monster Hunter Rise с дополнением, японское издательство не собирается замедлять темп. В декабре мы узнали, что на подходе ещё одна большая полноценная часть серии под названием Monster Hunter Wilds, которая обзавелась первым трейлером, но больше деталей мы узнаем только летом 2024 года.

Известный инсайдер Dusk Golem решил исправить эту ситуацию и поделился некоторой новой информацией. По его словам, игра предложит полностью открытый мир и ожидается в первом квартале 2025 года. Capcom надеется, что игра покажет отличные продажи на протяжении всего финансового года.

Возвращение Зора Магдароса из финала Monster Hunter World также будет одним из особых моментов. Ожидается, что в игре будет больше новых экспериментальных механик, чем в Rise и World, но при этом отзывы на эти нововведения уже были положительными.