Capcom рассказала про следующий патч для Monster Hunter Wilds

Capcom анонсировала скорый выход обновления Monster Hunter Wilds 1.000.05.00 для PC, PS5 и Xbox Series X|S. Патч станет доступен 10 марта и будет направлен на исправление ряда ошибок, замеченных игроками после релиза.

Среди исправлений:

Некорректная активация некоторых способностей снаряжения.

Ошибка, позволяющая повторно получать предметы и награды.

Баг, связанный с бесконечной активацией бонусов.

Неправильное выпадение материалов из отрезанных частей монстров.

Возможность многократного использования экологических ловушек.

Однако про проблемы с оптимизацией ничего не упоминается. Также исправят некоторые другие баги с действиями, которые иногда не срабатывали. Дополнительные подробности можно найти в официальных заметках Capcom.