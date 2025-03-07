Capcom рассказала про следующий патч для Monster Hunter Wilds

Capcom анонсировала скорый выход обновления Monster Hunter Wilds 1.000.05.00 для PC, PS5 и Xbox Series X|S. Патч станет доступен 10 марта и будет направлен на исправление ряда ошибок, замеченных игроками после релиза.
Среди исправлений:
- Некорректная активация некоторых способностей снаряжения.
- Ошибка, позволяющая повторно получать предметы и награды.
- Баг, связанный с бесконечной активацией бонусов.
- Неправильное выпадение материалов из отрезанных частей монстров.
- Возможность многократного использования экологических ловушек.
Однако про проблемы с оптимизацией ничего не упоминается. Также исправят некоторые другие баги с действиями, которые иногда не срабатывали. Дополнительные подробности можно найти в официальных заметках Capcom.
Раз патч с оптимизацией не ожидается, может подтвердят, что можно модифицировать файлы и не волноваться на счёт возможности бана.
хах оптимизацию нахрен надо. Вот холяву с двойным дропом или активацию скилов повторно вот это надо в 1 очередь.
слабенький байт калком. симулятор догонялок монстров не куплю все равно
это ты?