ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.9 226 оценок

Capcom рассказала про следующий патч для Monster Hunter Wilds

butcher69
Новости

Capcom анонсировала скорый выход обновления Monster Hunter Wilds 1.000.05.00 для PC, PS5 и Xbox Series X|S. Патч станет доступен 10 марта и будет направлен на исправление ряда ошибок, замеченных игроками после релиза.

Среди исправлений:

  • Некорректная активация некоторых способностей снаряжения.
  • Ошибка, позволяющая повторно получать предметы и награды.
  • Баг, связанный с бесконечной активацией бонусов.
  • Неправильное выпадение материалов из отрезанных частей монстров.
  • Возможность многократного использования экологических ловушек.

Однако про проблемы с оптимизацией ничего не упоминается. Также исправят некоторые другие баги с действиями, которые иногда не срабатывали. Дополнительные подробности можно найти в официальных заметках Capcom.

1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kenn1y

Раз патч с оптимизацией не ожидается, может подтвердят, что можно модифицировать файлы и не волноваться на счёт возможности бана.

0
Nikolay Petrunin

хах оптимизацию нахрен надо. Вот холяву с двойным дропом или активацию скилов повторно вот это надо в 1 очередь.

0
Legioner999

слабенький байт калком. симулятор догонялок монстров не куплю все равно

-9
-zotik-
0
ze1n_82

это ты?

0