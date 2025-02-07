Второе тестирование Monster Hunter Wilds уже началось

Capcom запустила второе тестирование Monster Hunter Wilds, которое пройдет в два этапа. Первый продлится до 10 февраля 05:59 МСК, а второй стартует 14 февраля в 06:00 МСК и завершится 17 февраля 05:59 МСК. Принять участие может любой желающий.

Тест привлек более 220 тысяч игроков в Steam, что меньше первой беты, собравшей 463 тысячи участников. Однако вполне вероятно, что в предстоящие выходные эта цифра может быть превышена.

Разработчики добавили нового монстра, возможность переноса персонажа и кроссплей между платформами. Однако улучшений в оптимизации ждать не стоит. Для проверки производительности вашей системы Capcom выпустила отдельный бенчмарк.

Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля на PS5, Xbox Series X|S и PC с полной русской локализацией, включая озвучку.