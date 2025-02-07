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Monster Hunter Wilds 28.02.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.8 91 оценка

Второе тестирование Monster Hunter Wilds уже началось

butcher69
Новости

Capcom запустила второе тестирование Monster Hunter Wilds, которое пройдет в два этапа. Первый продлится до 10 февраля 05:59 МСК, а второй стартует 14 февраля в 06:00 МСК и завершится 17 февраля 05:59 МСК. Принять участие может любой желающий.

Тест привлек более 220 тысяч игроков в Steam, что меньше первой беты, собравшей 463 тысячи участников. Однако вполне вероятно, что в предстоящие выходные эта цифра может быть превышена.

Разработчики добавили нового монстра, возможность переноса персонажа и кроссплей между платформами. Однако улучшений в оптимизации ждать не стоит. Для проверки производительности вашей системы Capcom выпустила отдельный бенчмарк.

На ПК стал доступен бенчмарк Monster Hunter Wilds

Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля на PS5, Xbox Series X|S и PC с полной русской локализацией, включая озвучку.

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