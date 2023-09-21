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Mortal Kombat 1 19.09.2023
7.4 414 оценок

Файтинг Mortal Kombat 1 получает срочное обновление для ПК

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Gutsz
Новости

Пару дней назад состоялся официальный релиз Mortal Kombat 1 на ПК и консолях. К сожалению, кровавый файтинг от NetherRealm Studios не смог избежать популярной проблемы всех современных релизов и столкнулся с техническими неполадками на ПК. Сегодня разработчики выпускают первое срочное обновление для игры, с целью устранения ошибок производительности.

Выпущенный фикс для Mortal Kombat 1 призван устранить проблемы с производительностью игры на ПК. В частности, обновление должно убрать заикание кат-сцен и долгие переходы в режиме "История". Кроме этого, обновление улучшает читаемость интерфейса на портативной консоли Steam Deck.

Пока это только первое исправление для файтинга. Разработчики из NetherRealm Studios отслеживают отзывы игроков и готовят новые исправления уже в следующих патчах. Вместе с ПК-версией игры им еще предстоит исправить скандальный порт для Nintendo Switch, который ужаснул многих геймеров.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
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