Файтинг Mortal Kombat 1 получает срочное обновление для ПК

Пару дней назад состоялся официальный релиз Mortal Kombat 1 на ПК и консолях. К сожалению, кровавый файтинг от NetherRealm Studios не смог избежать популярной проблемы всех современных релизов и столкнулся с техническими неполадками на ПК. Сегодня разработчики выпускают первое срочное обновление для игры, с целью устранения ошибок производительности.
Выпущенный фикс для Mortal Kombat 1 призван устранить проблемы с производительностью игры на ПК. В частности, обновление должно убрать заикание кат-сцен и долгие переходы в режиме "История". Кроме этого, обновление улучшает читаемость интерфейса на портативной консоли Steam Deck.
Пока это только первое исправление для файтинга. Разработчики из NetherRealm Studios отслеживают отзывы игроков и готовят новые исправления уже в следующих патчах. Вместе с ПК-версией игры им еще предстоит исправить скандальный порт для Nintendo Switch, который ужаснул многих геймеров.