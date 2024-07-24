Марселин, Нубия и Суперкрошки: кто ещё пополнит ростер MultiVersus?

В сети появилась информация о возможном новом контенте для файтинга MultiVersus. Утечки, первоначально опубликованные в социальной сети X (бывший Twitter), включают в себя рендеры персонажей, концепты арен и новые скины.

Среди потенциальных новинок:

Персонажи из франшиз «Время приключений», «Самурай Джек», «Суперкрошки» и «Луни Тюнз»

Арены по мотивам «Барби», «Гарри Поттера» и «Безумного Макса»

Неожиданное появление арены «Пароходик Вилли», намекающее на возможное сотрудничество с Disney

Однако важно помнить, что пока нет официального подтверждения этой информации. На ранних этапах разработки MultiVersus уже появлялись ассеты от Marvel и Disney, которые в итоге не вошли в релизную версию игры.

Если утечки окажутся достоверными, игроков MultiVersus ожидает значительное расширение ростера персонажей и набора арен в ближайшие месяцы.

Рендеры персонажей

Скины

Арены