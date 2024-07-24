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Multiversus 28.05.2024
Экшен, Файтинг, Платформер, Условно-бесплатная
4.8 68 оценок

Марселин, Нубия и Суперкрошки: кто ещё пополнит ростер MultiVersus?

Lunersun
Новости

В сети появилась информация о возможном новом контенте для файтинга MultiVersus. Утечки, первоначально опубликованные в социальной сети X (бывший Twitter), включают в себя рендеры персонажей, концепты арен и новые скины.

Среди потенциальных новинок:

  • Персонажи из франшиз «Время приключений», «Самурай Джек», «Суперкрошки» и «Луни Тюнз»
  • Арены по мотивам «Барби», «Гарри Поттера» и «Безумного Макса»
  • Неожиданное появление арены «Пароходик Вилли», намекающее на возможное сотрудничество с Disney

Однако важно помнить, что пока нет официального подтверждения этой информации. На ранних этапах разработки MultiVersus уже появлялись ассеты от Marvel и Disney, которые в итоге не вошли в релизную версию игры.

Если утечки окажутся достоверными, игроков MultiVersus ожидает значительное расширение ростера персонажей и набора арен в ближайшие месяцы.

Рендеры персонажей

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Скины

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Арены

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