Multiversus 2024 г.
5.2 49 оценок

MultiVersus покинула цифровые магазины

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R_Mor
Новости

В соответствии с объявлением, сделанным на прошлой неделе, игра MultiVersus от Player First Games была удалена из интернет-магазинов. Для нынешних владельцев игры она по-прежнему доступна, однако Глимиумы больше нельзя купить. Открытая бета-версия будет закрыта 25 июня, так что наслаждайтесь ею, пока есть возможность.

MultiVersus вышла в июле 2022 года и собрала более 144 000 одновременных игроков в первый день только через Steam. Через две недели число игроков перевалило за 10 миллионов, а менее чем через месяц - за 20 миллионов. Однако из-за различных ошибок, и непопулярных изменений количество игроков сократилось.

В результате компания Player First решила закрыть открытую бета-версию и сосредоточилась на полном запуске игры в начале 2024 года. Компания намерена улучшить систему подбора игроков, обновить неткод, переделать систему прогрессии и многое другое. Хотя сетевые режимы и функции будут недоступны, "Лаборатория" и локальные матчи по-прежнему доступны, а прогресс будет перенесен в полный релиз.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Олег Дудин

Делаем ставки: вернётся ли вообще игра?

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