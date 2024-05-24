Рик и Морти заговорят по-новому: в MultiVersus переозвучили популярных персонажей

В преддверии официального релиза MultiVersus, кроссоверного файтинга, объединяющего персонажей различных франшиз Warner Bros., разработчики из Player First Games внесли заметное изменение в озвучку двух популярных героев — Рика и Морти из одноимённого мультсериала. Ранее в игре эти персонажи говорили голосом Джастина Ройланда — одного из создателей «Рика и Морти» и исполнителя главных ролей в шоу.

Однако теперь, как отмечают журналисты PC Gamer, в релизной версии MultiVersus реплики Рика и Морти озвучивают совсем другие актёры. Роль Рика досталась Иэну Кардони, а Морти заговорил голосом Гарри Белдена. Примечательно, что эти же актёры заменили Ройланда в новом сезоне мультсериала «Рик и Морти».

Напомним, что ранее Джастин Ройланд оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в домашнем насилии. И хотя позже все обвинения с него были сняты, Ройланд так и не вернулся к своим проектам, включая «Рика и Морти», потеряв целый ряд престижных контрактов.

Разработчики MultiVersus никак не прокомментировали решение о замене актёра озвучки для Рика и Морти. Сами Иэн Кардони и Гарри Белден также хранят молчание по этому поводу. Вероятно, создатели игры просто решили сохранить целостность образов и синхронизировать озвучку персонажей с актуальным сезоном мультсериала.