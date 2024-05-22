Участники открытого бета-тестирования MultiVersus получат премиальный боевой пропуск бесплатно

Игра MultiVersus от Player First Games выходит на следующей неделе после завершения открытого бета-тестирования в прошлом году. В новой записи в блоге разработчик рассказал о нескольких изменениях в экономике и наградах для новых и вернувшихся игроков. Новички, которые пройдут обучающий курс, предлагающий "семидневный календарь наград", смогут бесплатно разблокировать нового персонажа, Бананового стража из "Время приключений".
Также можно разблокировать вариант персонажа - Леди Банановый Страж. Участники открытого бета-тестирования могут получить кое-что еще лучше до 11 июня - премиум Battle Pass из первого сезона бесплатно, который включает Джейсона Вурхиза из "Пятницы, 13-е". Кроме того, в любой момент после возвращения они могут получить вариант персонажа Snow Suit Finn, набор дикторов Banana Guard и анимацию ринг-аута Rising Stars.
MultiVersus выходит 28 мая для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC.