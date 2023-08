Полная версия My Time at Sandrock выходит 2 ноября ©

Издатель PM Studios и разработчик Pathea Games перенесли выпуск My Time at Sandrock с ранее запланированной даты выпуска, 26 сентября, на 2 ноября. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store, и GOG 26 сентября, а позднее в 2023 году — PlayStation 4.

Сегодня мы хотели бы обсудить задержку выпуска My Time at Sandrock. Наша команда усердно работала над тем, чтобы после выпуска игра была как можно лучше, но после долгих размышлений мы считаем, что необходима отсрочка, чтобы лучше гарантировать, что качество игры будет соответствовать вашим стандартам и ожиданиям.

Мы знаем, что игроки с нетерпением ждали этой игры, поэтому приносим искренние извинения за продление ее разработки. 2 ноября — обновленная дата выпуска физической и цифровой версий игры. Мы также хотели бы воспользоваться этим временем, чтобы поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку. Мы очень ценим ваш постоянный энтузиазм и вклад фанатов, которые помогают нам сосредоточиться и мотивировать нас по мере приближения к запуску. Мы бы не были там, где мы есть, без вашей помощи и поддержки. От всего сердца мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Sandrock 2 ноября! Спасибо за ваше терпение!