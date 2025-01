Кроссовер Naraka: Bladepoint с The King of Fighters стартует 8 января

Компании NetEase Games и 24 Entertainment объявили что кроссовер между Naraka: Bladepoint и The King of Fighters начнется 8 января. В рамках кроссовера Куруми и Матари обзаведутся новыми костюмами, превращаясь в Афину и Мэй Ширануи из The King of Fighters.

Помимо самих костюмов, в игре появятся и другие косметические предметы, такие как эмодзи, скины для оружия и многое другое. Вместе с запуском нового кроссовера начнется и 15-й сезон: «Мираж».

Не так давно в Naraka: Bladepoint провели коллаборацию с The Witcher 3. Тогда Геральт, Трисс, Йеннифер и Цири были доступны в виде внутриигровых скинов для Тарки Джи, Киры, Вальда Цуй и Шайол Вей.