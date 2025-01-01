Кроссовер Naraka: Bladepoint с The King of Fighters стартует 8 января

Компании NetEase Games и 24 Entertainment объявили что кроссовер между Naraka: Bladepoint и The King of Fighters начнется 8 января. В рамках кроссовера Куруми и Матари обзаведутся новыми костюмами, превращаясь в Афину и Мэй Ширануи из The King of Fighters.
Помимо самих костюмов, в игре появятся и другие косметические предметы, такие как эмодзи, скины для оружия и многое другое. Вместе с запуском нового кроссовера начнется и 15-й сезон: «Мираж».
Не так давно в Naraka: Bladepoint провели коллаборацию с The Witcher 3. Тогда Геральт, Трисс, Йеннифер и Цири были доступны в виде внутриигровых скинов для Тарки Джи, Киры, Вальда Цуй и Шайол Вей.
И что вы думаете если вы добавите это, ваша помойка начнет просватать? для этой донаской помойке уже давно все кончено все что они там пытаются внести это уже не актуально будет спустя 3 дня эта игра дохнет