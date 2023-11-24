В Naraka: Bladepoint сыграли 40 млн человек

24 Entertainment и NetEase объявили, что аудитория фритуплейной королевской битвы Naraka: Bladepoint достигла 40 млн человек. Проекту понадобилось чуть более двух лет, чтобы преодолеть этот рубеж.

Как распределилась аудитория по платформам — не уточняется. Авторы решили раздать всем игрокам подарки в честь этого знаменательного события.

В качестве благодарности мы подготовили для вас награды, которые вы сможете отпраздновать, когда вы войдете в игру.

По данным SteamDB, Naraka: Bladepoint — третья по популярности королевская битва в Steam с точки зрения пикового онлайна за последние сутки.