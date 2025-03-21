В новом арена-шутере NCORE стартовало альфа-тестирование

Astrum Entertainment объявляет о старте ограниченного по времени альфа-тестирования бесплатного PvPvE-шутера NCORE. Игроки погрузятся в уникальный геймплей, сочетающий высокую динамику, свободу перемещения и возможность исследования карты. Одной из особенностей NCORE является перестраиваемая мультиарена, состоящая из гексов, между которыми можно перемещаться во время матча. Каждый гекс — это отдельный мир со своим уникальным сеттингом — от окопов Первой мировой войны до Америки во время зомби-апокалипсиса. Также в игре доступна уникальная механика трансформируемого оружия, которая позволяет почти мгновенно менять режим атаки дальнего боя на ближний и наоборот в зависимости от ситуации на поле.

В рамках альфа-тестирования доступен игровой режим «Охота за жетонами», в котором для победы командам необходимо добыть как можно больше жетонов и доставить их на гекс с приемником. Получить жетоны игроки могут разными способами: побеждая могущественных боссов, зачищая гексы с разнообразными NPC и открывая сундуки, или же выкрадывая ценную валюту у соперников после победы над ними. Каждая ошибка может стать фатальной, так как при смерти теряется половина всех жетонов и один дополнительный.

Принять участие в альфа-тестировании можно, оставив заявку на официальном сайте игры. Также на протяжении альфа-теста все желающие могут испытать арена-шутер на киберспортивной площадке Winstrike Arena, расположенной в центре Москвы. Релиз проекта запланирован на 2025 год.