Большое количество концовок в NieR: Automata появилось только благодаря Square Enix

Несмотря на то, что NieR: Automata уже давно заслужила статус культовой игры благодаря своему глубокому сюжету и оригинальному геймплею, поклонники всё ещё задаются вопросом: почему в игре так много различных концовок? Недавно режиссёр игры Йоко Таро раскрыл, что именно давление издателя Square Enix сыграло решающую роль в создании этого уникального множества развилок в повествовании.

В интервью, посвящённом 15-летию серии, Йоко Таро вместе с продюсером Йосуке Саито рассказали о том, как идея с многочисленными окончаниями пришла из проекта Drakengard. По словам Таро, ранее представленная версия игры содержала меньше вариантов финала, однако издатель настоял на том, чтобы добавить больше контента — и так родилась легендарная система с 26 финалами. «Square Enix просто сказал нам: "Добавьте больше контента!"», — отметил Таро, подтвердив этим, что решение не было инициативой разработчиков, а продиктовано требованиями издателя.

В этом же интервью известный разработчик выразил свои опасения относительно будущего игровой индустрии. Творческие сложности и особенности работы с издателем уже в обозримом будущем не будут основной проблемой в игровой индустрии.

Что касается продолжения NieR: Automata, лично у Йоко Таро есть желание выпустить новую полноценную игру в серии. Насколько осуществимо это будет, покажет время.