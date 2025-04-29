Большое количество концовок в NieR: Automata появилось только благодаря Square Enix

Несмотря на то, что NieR: Automata уже давно заслужила статус культовой игры благодаря своему глубокому сюжету и оригинальному геймплею, поклонники всё ещё задаются вопросом: почему в игре так много различных концовок? Недавно режиссёр игры Йоко Таро раскрыл, что именно давление издателя Square Enix сыграло решающую роль в создании этого уникального множества развилок в повествовании.
В интервью, посвящённом 15-летию серии, Йоко Таро вместе с продюсером Йосуке Саито рассказали о том, как идея с многочисленными окончаниями пришла из проекта Drakengard. По словам Таро, ранее представленная версия игры содержала меньше вариантов финала, однако издатель настоял на том, чтобы добавить больше контента — и так родилась легендарная система с 26 финалами. «Square Enix просто сказал нам: "Добавьте больше контента!"», — отметил Таро, подтвердив этим, что решение не было инициативой разработчиков, а продиктовано требованиями издателя.
В этом же интервью известный разработчик выразил свои опасения относительно будущего игровой индустрии. Творческие сложности и особенности работы с издателем уже в обозримом будущем не будут основной проблемой в игровой индустрии.
Что касается продолжения NieR: Automata, лично у Йоко Таро есть желание выпустить новую полноценную игру в серии. Насколько осуществимо это будет, покажет время.
ляаа 26 финалов. а существенно ил они отличаются? на красный телек лезть в поисках не хочется просто любопытно узнать мнение. я когда проходил явно нащупал только 3 или 4 варианта точно не помню давно было дело
Нет, конечно. Концовки ради количества концовок, они открывались, если в некоторых миссиях налажать просто. Одна из них открывалась, если самоуничтожиться на орбитальной станции.
Да и кто вообще разбирается в этой японщине, я и суть основной не вспомню..
Понятно, что андроиды с роботами оказались одним и тем же, а люди давно умерли, но какой-то там шизоиднояпонский посыл ещё был в конце
там концовкой считается даже просто рыбу из автомата захавать и коротнуть, что-то такое, я точно не помню
Это не концовки а тупо система ачивок аля стим за различные действия игрока.
И это худшее, что есть в игре.