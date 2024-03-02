Серии Ninja Gaiden от Team Ninja исполнилось 20 лет

В начале 2000-х годов, если вы искали видеоигру с яркими, молниеносными боями, лучшим выбором была Devil May Cry. Но в 2004 году появился новый претендент, который отказался от драматической эстетики и зрелищности в пользу более требовательного геймплея, основанного на искусстве владения комбо и принятии решений в доли секунды на постоянно меняющемся поле боя.

Это была игра Ninja Gaiden, перезагрузка уже полюбившейся франшизы. Но если предыдущие игры Ninja Gaiden были классическими beat 'em up платформер эпохи 80-х и 90-х годов, то разработчик Tecmo решил попробовать что-то новое, перейдя к 3D-геймплею.

Выпущенная 2 марта 2004 года в качестве эксклюзива для Xbox, Ninja Gaiden стала толчком для развития всего жанра и одновременно возродила франшизу, которая долгие годы находилась в спящем состоянии. Вот почему Ninja Gaiden по-прежнему важна спустя 20 лет после выхода и куда может двигаться франшиза дальше.

Действие Ninja Gaiden происходит в том же мире, что и серия файтингов Dead or Alive от Tecmo, и ниндзя Рю Хаябуса, отправляется на поиски реликвии под названием Клинок Темного Дракона, которая была украдена из его деревни. После того как его разрубил пополам убийца Доку, Рю перерождается в "солдата мести", единственная цель которого - вернуть клинок и отомстить за свой клан.

За два десятилетия после выхода Ninja Gaiden 2004 года последовала еще дюжина сиквелов, спин-оффов и ремастеров, которые закрепили за франшизой статус настоящей классики. И хотя прошло уже немало времени с тех пор, как мы получили новую часть серии, недавно появились слухи о том, что Ninja Gaiden может вернуться снова.