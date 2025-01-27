Разработчик раскрыл интересный секрет создания Ninja Gaiden 2 Black

По всей видимости, Ninja Gaiden 2 Black скрывает секрет, и его раскрыл разработчик, который начал анализировать код ремейка: за графикой в ​​Unreal Engine 5 скрывается просто модифицированная версия Ninja Gaiden Sigma 2.

Как именно это работает? «Представьте себе Ninja Gaiden Sigma 2 без графики: Ninja Gaiden 2 Black берет всю игровую информацию из этой версии, а затем выводит ее на экран с помощью Unreal Engine 5», — объяснил Koenji в X.

Для этого требуется много работы, но уже есть несколько игр, которые это сделали, например Tekken, Soulcalibur и Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion. Большая часть процесса заключается в том, чтобы убедиться, что новая версия включает данные, поступающие из оригинала, и Ninja Gaiden 2 Black делает это с помощью инструмента CommonWorkBase.



Поэтому кажется, что каждый элемент Ninja Gaiden 2 Black знает свой эквивалент в Ninja Gaiden Sigma 2 в реальном времени. Странно то, как они связали оригинальные анимации с новыми моделями персонажей: по какой-то причине в данных ремейка также присутствуют все оригинальные модели.

Неожиданно анонсированная и выпущенная во время последнего Xbox Developer Direct, Ninja Gaiden 2 Black, таким образом, представляет собой технически весьма странный проект: по сути, ремейк, «приклеенный» к оригиналу, а не результат имитации и возможной оптимизации.

Модели Ninja Gaiden Sigma 2 связаны со схемой моделей Ninja Gaiden 2 Black с помощью Anim Blueprint под названием «ABP_Copybonefromsigma2», после чего используется инструмент для применения тех же анимаций к новым моделям, а оригинальные персонажи скрываются.



Это одна из самых абсурдных вещей, которые я когда-либо видел в игре на базе Unreal Engine, и это увеличивает занимаемое пространство где-то на 5 ГБ. Однако это работает.