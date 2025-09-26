Создатели Ninja Gaiden 4 описали основные принципы дизайна игры

Юдай Абе (Yudai Abe), режиссер и дизайнер по окружению грядущего слэшера Ninja Gaiden 4, рассказал о философии дизайна игры.

Команда, которая отвечла за дизайн, сыграл одну из важнейших ролей, учитывая, что почти 80% экранного пространства отведено под фоновые рисунки и визуальные эффекты. Их задачей было сделать окружение, задающее тон происходящего и естественно направляющее игроков.

Один из трех столпов дизайна игры, «Бесконечные трудности», усиливает вызов, характерный для серии Ninja Gaiden. Врагов стало больше, а их сила возросла, создавая ситуации с постоянным окружением и превосходящими силами. Для баланса были введены новые механики - Bloodraven Form и Raven Gear.

«Восторг и жестокость» представляет собой висцеральный бой. Эффекты расчленения и обильной крови повышают удовольствие от каждого удара. Третий компонент, «Максимально возможные изменения», делает акцент на трансформации, а бесчисленные факторы способствуют динамике и непредсказуемости.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября 2025 года на PlayStation 5, PC и Xbox Series X|S через Steam.