Разработчики Northgard улучшили мультиплеер

RTS о викингах Northgard вышла в 2018 году и до сих пор продолжает поддержать поддержку разработчиков. Так, на днях они внесли важные правки в режим мультиплеера.

Теперь игроки смогут сыграть в рейтинговые игры в режиме 2х2.

Появилась механика пика: в быстрых и рейтинговых командных играх выбор кланов теперь происходит по очереди, что даёт возможность адаптировать свой выбор под стратегию противника.

В рейтинговых играх 1×1 выбор клана противника теперь не виден, чтобы предотвратить контр-пики в последнюю секунду.

Разработчики также заверили, что против ввода часто запрашиваемой системы банов кланов, поскольку не хотят, чтобы в игре появились элементы paywall.

Поскольку бесплатно доступно всего 7 кланов, введение банов кланов может серьезно ограничить возможности для многих игроков, особенно тех, у кого нет DLC, потенциально вынуждая их выбирать платный контент. <…> Наша цель — сохранить честный и доступный рейтинг.