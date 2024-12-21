ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Octopath Traveler 13.07.2018
Ролевая, Пошаговая, Фэнтези, Ретро
7.2 110 оценок

Продажи серии Octopath Traveler превысили 5 миллионов копий

butcher69
Новости

Square Enix объявила, что серия Octopath Traveler достигла важной вехи — продано более 5 миллионов копий по всему миру на всех платформах.

Первая игра, выпущенная в 2018 году, к 2022 году разошлась тиражом в 3 миллиона копий, а продолжение, Octopath Traveler 2, за год преодолело отметку в 1 миллион продаж. Эти цифры подчеркивают успех пошаговых ролевых игр с уникальной HD-2D-графикой.

С учетом популярности франшизы можно ожидать новые проекты под этим брендом. Тем временем Square Enix активно развивает HD-2D-направление: в ноябре вышел Dragon Quest 3 HD-2D Remake, а ремейки Dragon Quest 1 и Dragon Quest 2 запланированы на следующий год.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Max Rolens

Тоже покупал и играть. Первая часть топ.

2
sonycman2

вторая тоже хороша!

0
Wolfenstein

уг пиксельное ни о чем а не игра и не ретро

-4
Kenn1y

С визуальной точки да, особенно бесит то, что персонажи большеголовые, а те же боссы в нормальной пропорции. Но в плане сюжета вторая часть очень хорошая.

1