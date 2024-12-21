Продажи серии Octopath Traveler превысили 5 миллионов копий

Square Enix объявила, что серия Octopath Traveler достигла важной вехи — продано более 5 миллионов копий по всему миру на всех платформах.

Первая игра, выпущенная в 2018 году, к 2022 году разошлась тиражом в 3 миллиона копий, а продолжение, Octopath Traveler 2, за год преодолело отметку в 1 миллион продаж. Эти цифры подчеркивают успех пошаговых ролевых игр с уникальной HD-2D-графикой.

С учетом популярности франшизы можно ожидать новые проекты под этим брендом. Тем временем Square Enix активно развивает HD-2D-направление: в ноябре вышел Dragon Quest 3 HD-2D Remake, а ремейки Dragon Quest 1 и Dragon Quest 2 запланированы на следующий год.