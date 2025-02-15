Сиквел Okami разрабатывается на движке RE Engine

Во время The Game Awards 2024 нас удивили анонсом новой Okami, режиссером которой станет сам Хидеки Камия в сотрудничестве с Capcom.
Теперь, в интервью IGN, разработчики подтвердили, что игра разрабатывается на движке RE Engine, который используется в таких играх, как Resident Evil и Monster Hunter. По словам продюсера Ёсиаки Хирабаяси (Yoshiaki Hirabayashi), благодаря этому движку им удается воплотить в жизнь амбиции Камии.
Разумеется, сейчас мы не можем вдаваться в подробности. Но все мы в Capcom считаем, что без RE Engine мы не смогли бы реализовать творческие мечты [режиссера] Камии в этом проекте. С сегодняшними технологиями мы можем достичь всего того, к чему стремились в прошлом, и, возможно, даже больше, чем сейчас, когда рядом есть RE Engine».
Говоря о проекте, продюсер сообщил, что это будет прямой сиквел, продолжающий «историю, которую мы видели в оригинальной игре». Он также подтвердил, что животное в тизере анонса - это та самая Аматерасу, главная героиня первой части игры.
Разработка Okami 2 стартовала в 2025 году и находится на «очень и очень» раннем этапе.
Да, игровой движок хорош у Capcom, но как показала практика он не умеет в открытые миры. Что Monster Hunter Wilds, что Dragons Dogma 2 в плане оптимизации передают привет. Да, он чертовски хорош, но его нужно адаптировать, вспомнить движок от Dice который EA стала сувать во все подарят, от Шутеров, RPG, и Гонок и как выяснилось он адекватно работает только с шутерами. Сколько времени пришлось убить, чтобы адаптировать его по человечески? Вот примерно дела сейчас обстоят и с RE Engine.
Разумный выбор.
Вот бы Capcom выкатили свой RE Engine хотябы платно для разрабов и мододелов, пускай даже за баксов 200-300, сейчас бы столько интересного всего штамповать начали, жаль что только студентам для обучения предоставили, хотя... может со временем?...
УРА! ЖДУ!
Ладно. Главное, что бы не вырвиглазно было, как в оригинале, что приходилось моды ставить или в конфингах копаться.
это спасибо надо сказать HD изданию
Нет.
хз очередная японщина даже вон превью дешманскими акварельными красками изрисовали волчонка