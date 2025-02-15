Сиквел Okami разрабатывается на движке RE Engine

Во время The Game Awards 2024 нас удивили анонсом новой Okami, режиссером которой станет сам Хидеки Камия в сотрудничестве с Capcom.

Теперь, в интервью IGN, разработчики подтвердили, что игра разрабатывается на движке RE Engine, который используется в таких играх, как Resident Evil и Monster Hunter. По словам продюсера Ёсиаки Хирабаяси (Yoshiaki Hirabayashi), благодаря этому движку им удается воплотить в жизнь амбиции Камии.

Разумеется, сейчас мы не можем вдаваться в подробности. Но все мы в Capcom считаем, что без RE Engine мы не смогли бы реализовать творческие мечты [режиссера] Камии в этом проекте. С сегодняшними технологиями мы можем достичь всего того, к чему стремились в прошлом, и, возможно, даже больше, чем сейчас, когда рядом есть RE Engine».

Говоря о проекте, продюсер сообщил, что это будет прямой сиквел, продолжающий «историю, которую мы видели в оригинальной игре». Он также подтвердил, что животное в тизере анонса - это та самая Аматерасу, главная героиня первой части игры.

Разработка Okami 2 стартовала в 2025 году и находится на «очень и очень» раннем этапе.