Новый геймплейный трейлер Once Human был посвящен PvE-аспектам игры

В новом геймплейном трейлере Once Human нашему герою предстоит принять участие в многочисленных схватках, в частности, с мощными и чудовищными боссами, которых мы найдем в PvE-контенте игры от Starry Studio.

Once Human - это экшен на выживание с видом от третьего лица, который уже доступен в формате free-to-play на ПК и выйдет на iOS и Android в сентябре. Игра может похвастаться большим открытым миром, в котором есть чем заняться, на что посмотреть, какие квесты и точки интереса открыть.

Вы можете испытать Once Human, скачав игру бесплатно в Steam в формате free-to-play, или дождаться мобильной версии, которая, как уже говорилось, появится на устройствах iOS и Android в следующем месяце, а именно 26 сентября.