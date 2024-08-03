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Once Human 09.07.2024
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Постапокалипсис
8 186 оценок

Новый геймплейный трейлер Once Human был посвящен PvE-аспектам игры

butcher69
Новости

В новом геймплейном трейлере Once Human нашему герою предстоит принять участие в многочисленных схватках, в частности, с мощными и чудовищными боссами, которых мы найдем в PvE-контенте игры от Starry Studio.

Once Human - это экшен на выживание с видом от третьего лица, который уже доступен в формате free-to-play на ПК и выйдет на iOS и Android в сентябре. Игра может похвастаться большим открытым миром, в котором есть чем заняться, на что посмотреть, какие квесты и точки интереса открыть.

Вы можете испытать Once Human, скачав игру бесплатно в Steam в формате free-to-play, или дождаться мобильной версии, которая, как уже говорилось, появится на устройствах iOS и Android в следующем месяце, а именно 26 сентября.

5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

До сих пор не добавили женские джинсы со скринов. Пи*дец разрабы душные...

-1
Wolfenstein

условно бесплатная условно игра, трешня нереальная, ужос

-6
Ezon

ты дурак?

0
Wolfenstein Ezon
0