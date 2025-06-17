Разработчики Once Human продолжат работать над улучшением транспортных средств

В последнем блоге Once Human от Starry Studio обсуждаются текущие достижения и будущие планы по доработке транспортных средств в игре. Разработчики акцентируют внимание на том, что система транспортных средств эволюционировала с момента запуска, и они продолжают работать над улучшением «ощущений» от управления ими.

Упоминается, что разработчики внедрили систему «дрифта» для автомобилей и мотоциклов, что придаёт уникальные характеристики каждому транспортному средству. В PvP-режимах транспортные средства имеют свою механику, которая, по мнению разработчиков, отражает напряжение и сценарии использования в этих режимах.

Команда Starry Studio также делится планами по расширению транспортных систем на основе отзывов игроков. В разработке находятся как воздушные, так и наземные транспортные средства, а также новые игровые режимы, такие как гонки и трюки, финты связанные с транспортом.

Разработчики осознают, что некоторые транспортные средства, такие как автофургоны, не оправдывают ожиданий в качестве основных игровых инструментов. Они планируют улучшить их функциональность и добавить возможность перевозки нескольких пассажиров на мотоциклах. Также ожидаются изменения, касающиеся разрушения объектов при наезде.

Хотя многие изменения уже находятся в процессе разработки, команде предстоит решить множество задач, включая аренду пользовательских серверов и переработку одной из карт PvE. Starry Studio активно работает над тем, чтобы сделать транспортные средства более увлекательными и функциональными для игроков.