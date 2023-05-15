Российская студия анонсировала мистический хоррор под названием "Лихо одноглазое"

Пермская студия Morteshka, известная по "Черной книге", сегодня представила трейлер своей следующей игры — "Лихо одноглазое".
Это будет мистический хоррор от первого лица основанный на русском фольклоре. Про проект стало известно еще в прошлом году, но трейлер и страница игры в Steam появились только сегодня. В
игре обещают исследования игрового мира и окружения с решением головоломок.
Дата релиза пока остаётся неизвестной.
Блекбук была годнотой, посмотрим и на это
крайне проходная игра, годнотой и не пахнет.
хороры в целом проходняк сплошной, неважно где и от куда и кто.
Будем посмотреть!
Весьма самобытно
Самобытности в каждой подобной игре от русских разработчиков хоть отбавляй. Хочется уже интересного и нескучного геймплея.
как в call of juarez ?
Черная книга - офигенная игра. Классный сюжет, персонажи, квесты. Ведьмак на минималках. Эту игру тоже буду ждать и надеюсь, выйдет как минимум не хуже.
обожаю такие игры помню играл в Чёрная книга потрясающая игра чем то напомнила
эта игра от разрабов черной книги. поэтому и напомнила.
Сразу видно что в комментариях мало людей играли в их игры а их всего две это: The Mooseman а вторая это Черная Книга
И обе игры достаточно хороши и мрачность им подходит
Надо сделать Diablo по славянской мифологии, иди
Ну Папсуев работает над этой идеей сейчас, что то анонсировали уже с 1с совместно.
Не буди лихо пока оно тихо.
Где там мои шутки про вилку и сложный выбор
One-Egg Twin - тоже неплохо звучит))
Оригинально
Запахло типичной индюшатиной )
Ууу, жуть какая...
после черной книги выглядит как какая то адова дичь. даже не вериться что разрабы одни и те же.
Ролика хватило чтобы понять что будет в итоге.
Очко одноразовое
Ну ты видно многоразовое.
надеюсь, не «одноглазого» змея они имеют ввиду ? 😂😂. Я его душу, а он все плюётся и плюётся..😂😂
Нет бы что-то позитивное и жизнеутверждающее, а то всякий мрачно-унылый негатив
Потом будет Лихо Лупоглазое)
Ну такое, посредственное импортозамещение
Опять клешированое низкокачественое ширнепотребье... Начиная с первого кадра трейлера, где сворована идея с картины Остров Смерти(Isle of the Dead - более удачный вариант я видел в аниме "Темный Дворецкий"), а далее народные сказки про Бабу-Ягу... детский сад для взрослых... БлекБук не выстрелил и это в Нирвану уйдет...
Уже даже не смешно - у нас еально игры делают только про совок и сказки.
А про кого надо ?
ему нужно про негров , г8ев, ЛГБТ :)
Ну так-то ты прав, но, видимо, желание выдавить финансирование сильнее творчества
Это не секрет, что у нынешних европейцев/американцев/русских нет фантазии. Всё перетерают по сотни раз и выпускают по принципу "новое - забытое старое". Только у япошек фантазия осталась.
А как же Космические Рейнджеры? Хоть они и вышли уже крайне давно.