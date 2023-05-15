One-Eyed Likho TBA
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Российская студия анонсировала мистический хоррор под названием "Лихо одноглазое"

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butcher69
Новости

Пермская студия Morteshka, известная по "Черной книге", сегодня представила трейлер своей следующей игры — "Лихо одноглазое".

Это будет мистический хоррор от первого лица основанный на русском фольклоре. Про проект стало известно еще в прошлом году, но трейлер и страница игры в Steam появились только сегодня. В
игре обещают исследования игрового мира и окружения с решением головоломок.

Дата релиза пока остаётся неизвестной.

Анонсы Трейлеры
73
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
OculusMortem

Блекбук была годнотой, посмотрим и на это

15
Daringer

крайне проходная игра, годнотой и не пахнет.

-20
Razox Daringer

хороры в целом проходняк сплошной, неважно где и от куда и кто.

-1
САН САНЫЧ TV

Будем посмотреть!

13
AlotOfGaji

Весьма самобытно

4
CAN I HABE PIZZA PLS

Самобытности в каждой подобной игре от русских разработчиков хоть отбавляй. Хочется уже интересного и нескучного геймплея.

-1
Extor Menoger CAN I HABE PIZZA PLS

как в call of juarez ?

0
Fiesta02

Черная книга - офигенная игра. Классный сюжет, персонажи, квесты. Ведьмак на минималках. Эту игру тоже буду ждать и надеюсь, выйдет как минимум не хуже.

4
LincolnRimes

обожаю такие игры помню играл в Чёрная книга потрясающая игра чем то напомнила

2
muxamor2011

эта игра от разрабов черной книги. поэтому и напомнила.

0
Ely Maze

Сразу видно что в комментариях мало людей играли в их игры а их всего две это: The Mooseman а вторая это Черная Книга

И обе игры достаточно хороши и мрачность им подходит

2
McLaren MP4-4
1
жифорсник

Надо сделать Diablo по славянской мифологии, иди

0
Garris1304

Ну Папсуев работает над этой идеей сейчас, что то анонсировали уже с 1с совместно.

0
yariko ookami

Не буди лихо пока оно тихо.

0
Saert_2020

Где там мои шутки про вилку и сложный выбор

0
rushfuoff

One-Egg Twin - тоже неплохо звучит))

0
Guru_007

Оригинально

0
megabate

Запахло типичной индюшатиной )

-2
Lexx77

Ууу, жуть какая...

-3
muxamor2011

после черной книги выглядит как какая то адова дичь. даже не вериться что разрабы одни и те же.

-3
martin32

Ролика хватило чтобы понять что будет в итоге.

-3
newww-user

Очко одноразовое

-3
Самогонщик натурал

Ну ты видно многоразовое.

2
Glaz92

надеюсь, не «одноглазого» змея они имеют ввиду ? 😂😂. Я его душу, а он все плюётся и плюётся..😂😂

-4
AndralStormborn

Нет бы что-то позитивное и жизнеутверждающее, а то всякий мрачно-унылый негатив

-5
tvorog8088

Потом будет Лихо Лупоглазое)

-7
stttriker

Ну такое, посредственное импортозамещение

-9
SuumMalumCuique

Опять клешированое низкокачественое ширнепотребье... Начиная с первого кадра трейлера, где сворована идея с картины Остров Смерти(Isle of the Dead - более удачный вариант я видел в аниме "Темный Дворецкий"), а далее народные сказки про Бабу-Ягу... детский сад для взрослых... БлекБук не выстрелил и это в Нирвану уйдет...

-16
CAN I HABE PIZZA PLS

Уже даже не смешно - у нас еально игры делают только про совок и сказки.

-26
Extor Menoger

А про кого надо ?

4
Kefir62 Extor Menoger

ему нужно про негров , г8ев, ЛГБТ :)

21
Aellie

Ну так-то ты прав, но, видимо, желание выдавить финансирование сильнее творчества

-5
ratte88

Это не секрет, что у нынешних европейцев/американцев/русских нет фантазии. Всё перетерают по сотни раз и выпускают по принципу "новое - забытое старое". Только у япошек фантазия осталась.

-6
Razox

А как же Космические Рейнджеры? Хоть они и вышли уже крайне давно.

1