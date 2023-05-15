Российская студия анонсировала мистический хоррор под названием "Лихо одноглазое" ©

Пермская студия Morteshka, известная по "Черной книге", сегодня представила трейлер своей следующей игры — "Лихо одноглазое".

Это будет мистический хоррор от первого лица основанный на русском фольклоре. Про проект стало известно еще в прошлом году, но трейлер и страница игры в Steam появились только сегодня. В

игре обещают исследования игрового мира и окружения с решением головоломок.

Дата релиза пока остаётся неизвестной.