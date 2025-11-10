Закончился сбор средств для начала работы над Русской озвучкой Outlast: Whistleblower

Студии озвучивания Chpok Street и VoicePlay объявляют о начале работ над русской озвучкой Outlast: Whistleblower! Вся необходимая сумма собрана благодаря спонсору Loportex. Хочется выразить огромную благодарность за оказанное доверие❤️
Благодаря этому работа над проектом начнется уже в ближайшее время. Будем держать вас в курсе всех новостей!
Если хотите поддержать нашу работу, можете пожертвовать на актуальные сборы команд. Chpok Street сейчас ведет сборы на Ninja Gaiden 4, VoicePlay - на FireWatch.
Сейчас предстоит тщательная работа с переводом, так как существующие субтитры никуда не годятся, подбор актеров и запись 🎙
Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы следить за обновлениями.
Chpok Street:
VoicePlay:
А всего то надо было подождать 13 лет...
Могу поучаствовать, часто озвучиваю
мой дед хочет озвучить пердеж, возьмете?
Отличные новости! Ждемс..