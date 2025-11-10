ЧАТ ИГРЫ
Outlast 04.09.2013
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
8.7 2 884 оценки

Закончился сбор средств для начала работы над Русской озвучкой Outlast: Whistleblower

Chpok Street Chpok Street

Студии озвучивания Chpok Street и VoicePlay объявляют о начале работ над русской озвучкой Outlast: Whistleblower! Вся необходимая сумма собрана благодаря спонсору Loportex. Хочется выразить огромную благодарность за оказанное доверие❤️

Благодаря этому работа над проектом начнется уже в ближайшее время. Будем держать вас в курсе всех новостей!

Если хотите поддержать нашу работу, можете пожертвовать на актуальные сборы команд. Chpok Street сейчас ведет сборы на Ninja Gaiden 4, VoicePlay - на FireWatch.

Сейчас предстоит тщательная работа с переводом, так как существующие субтитры никуда не годятся, подбор актеров и запись 🎙

Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы следить за обновлениями.

Chpok Street:

VoicePlay:

Огонь В ночи

А всего то надо было подождать 13 лет...

3
5uperNova

Могу поучаствовать, часто озвучиваю

Saka Madiq

мой дед хочет озвучить пердеж, возьмете?

WHisKY Del

Отличные новости! Ждемс..