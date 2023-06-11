Засветился большой слив будущих обновлений Outlast Trials

Morgan Dusty опубликовал достаточно большую статью по игре Outlast Trials со сливами будущих обновлений, в частности кастомизация как комнаты и персонажа, так и новых "возможных" механик, испытаний и квестов с персонажами.
Небольшая цитата:
... Вспоминается Atomic Heart. Знаете почему? Да всё просто, Red Barrels допустили громадную ошибку, они как и Mundfish забыли удалить данные об обновлениях игры из файлов игры. Поэтому я сейчас здесь и просто расскажу вам, без всякой воды, об будущих (и «возможных») обновлениях и секретах в коде игры.
В статье он написал все о:
- Сюжетные персонажи игры
- Ключевые персонажи игры
- Новые испытания и квесты
- Новинки в кастомизации комнаты
- Новинки в кастомизации персонажа
- Новая игровая валюта
- Новые игровые механики
- Новые квесты и их NPC
Терпеть не могу кооп хорроры, эти жанры в принципе несовместимы. Но, при всем этом, не могу не пожелать разрабам набрать на этой халтуре побольше денег на действительно важные проекты, типа Outlast 3.
Там же и одному играть можно.