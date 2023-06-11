The Outlast Trials 18.05.2023
7.4 136 оценок

Засветился большой слив будущих обновлений Outlast Trials

wolsu
Новости

Morgan Dusty опубликовал достаточно большую статью по игре Outlast Trials со сливами будущих обновлений, в частности кастомизация как комнаты и персонажа, так и новых "возможных" механик, испытаний и квестов с персонажами.

Небольшая цитата:

... Вспоминается Atomic Heart. Знаете почему? Да всё просто, Red Barrels допустили громадную ошибку, они как и Mundfish забыли удалить данные об обновлениях игры из файлов игры. Поэтому я сейчас здесь и просто расскажу вам, без всякой воды, об будущих (и «возможных») обновлениях и секретах в коде игры.

В статье он написал все о:

  • Сюжетные персонажи игры
  • Ключевые персонажи игры
  • Новые испытания и квесты
  • Новинки в кастомизации комнаты
  • Новинки в кастомизации персонажа
  • Новая игровая валюта
  • Новые игровые механики
  • Новые квесты и их NPC
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Терпеть не могу кооп хорроры, эти жанры в принципе несовместимы. Но, при всем этом, не могу не пожелать разрабам набрать на этой халтуре побольше денег на действительно важные проекты, типа Outlast 3.

-1
AlexFullBeast
Терпеть не могу кооп хорроры, эти жанры в принципе несовместимы.

Там же и одному играть можно.

3