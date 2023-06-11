Засветился большой слив будущих обновлений Outlast Trials

Morgan Dusty опубликовал достаточно большую статью по игре Outlast Trials со сливами будущих обновлений, в частности кастомизация как комнаты и персонажа, так и новых "возможных" механик, испытаний и квестов с персонажами.

Небольшая цитата:

... Вспоминается Atomic Heart. Знаете почему? Да всё просто, Red Barrels допустили громадную ошибку, они как и Mundfish забыли удалить данные об обновлениях игры из файлов игры. Поэтому я сейчас здесь и просто расскажу вам, без всякой воды, об будущих (и «возможных») обновлениях и секретах в коде игры.

В статье он написал все о: